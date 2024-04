US-Sport kompakt „Er ist unglaublich“ – Wagner schwärmt von Wagner

Titelverteidiger Vegas Golden Knights hat derweil seine erste Niederlage in den diesjährigen Play-offs kassiert. Das Team aus Las Vegas unterlag den Dallas Stars mit 2:3 nach Verlängerung und führt in seiner Serie nun nur noch 2:1. Die Golden Knights waren nur als achtgesetztes Team in die Play-offs der Western Conference eingezogen, haben dank eines personellen Kniffs aber einen deutlich verstärkten Kader am Start, der so in der regulären Saison wegen der dort geltenden Gehaltsobergrenze nicht zusammen spielen durfte.