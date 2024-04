US-Sport kompakt Mavericks gleichen in NBA-Playoffs gegen Clippers aus

In der Serie zwischen den Minnesota Timberwolves und den Phoenix Suns holten die Timberwolves im zweiten Heimspiel den zweiten Sieg. Eine 2:0-Führung hatte es in der Geschichte des Teams in den Playoffs zuvor erst einmal gegeben. Beim 105:93 überzeugten die Gastgeber erneut in der Defensive und ließen die Suns um die Stars Kevin Durant und Devin Booker nie ins Rollen kommen. Booker kam auf 20 Zähler, Durant auf 18. Spiel drei in der Serie ist in der deutschen Nacht zu Samstag in Phoenix.