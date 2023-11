US-Sport kompakt Dallas Mavericks vor Eigentümer-Wechsel

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

29.11.2023 , 07:27 Uhr

Marc Cuban, Besitzer der Dallas Mavericks. Foto: AP/Emil T. Lippe

NBA: Dallas Mavericks vor Eigentümer-Wechsel Der NBA-Club Dallas Mavericks steht vor einem Eigentümerwechsel. Mavericks-Besitzer Mark Cuban will einen Großteil seiner Anteile für 3,5 Milliarden Dollar verkaufen, wie die Nachrichtenagentur AP am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtete. Neue Eigentümerin des Clubs soll demnach die Ärztin Miriam Adelson werden, Witwe des Casino-Besitzers Sheldon Adelson. Cuban soll die administrative Kontrolle über die Basketballabteilung behalten. Der Prüfungsprozess für neue Eigentümer in der NBA dauert in der Regel mindestens mehrere Wochen. Dann muss die Genehmigung durch den Kontrollrat der Liga erteilt werden. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Der 65-jährige Cuban hatte die Mavs im Jahr 2000 gekauft. Dallas war in den 1990er Jahren eine der schlechtesten Mannschaften im Profisport, entwickelte sich aber unter Cuban zu einer der besten. Die Mavericks, die 2011 mit Dirk Nowitzki an der Spitze die einzige Meisterschaft gewannen, sind laut dem Forbes-Magazin 4,5 Milliarden Dollar wert. NBA: Wagner-Brüder verpassen Viertelfinale Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner sind auf der Couch mit den Orlando Magic aus dem In-Season Tournament der NBA ausgeschieden. Durch den 124:97-Sieg der Boston Celtics gegen die Chicago Bulls verpasste das Team um das deutsche Duo als Tabellenzweiter knapp die K.o.-Phase des neu eingeführten Turniers. Die Celtics sicherten sich als Gruppensieger das Weiterkommen. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Die Wagner-Brüder, die in der Nacht auf Mittwoch mit Orlando nicht mehr in den Kampf ums Viertelfinale eingreifen konnten, mussten auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Die Wildcard als bester Gruppenzweiter im Osten schnappten sich jedoch die New York Knicks mit Isaiah Hartenstein durch das 115:91 gegen die Charlotte Hornets. Hartenstein steuerte vier Punkte, sechs Rebounds und zwei Assists bei. Weltmeister Dennis Schröder und die Toronto Raptors, die bereits zuvor keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatten, unterlagen den Brooklyn Nets 103:115, Schröder erzielte 14 Punkte. Ohne Maximilian Kleber feierten die bereits ausgeschiedenen Dallas Mavericks einen 121:115-Sieg gegen die Houston Rockets. Die Milwaukee Bucks mit den Superstars Giannis Antetokounmpo (33 Punkte) und Damian Lillard (32 Punkte) gewannen mit 131:124 gegen die Miami Heat und schafften den Sprung in die nächste Runde. Die Viertelfinals starten in der kommenden Woche. Erstmals spielen die 30 NBA-Teams den Sieger des neuen In-Season Tournaments aus, der den „NBA-Cup“ erhält. NHL: Draisaitl mit drittem Sieg in Folge Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Vegas Golden Knights gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 5:4 nach Penaltyschießen, Draisaitl blieb ohne Treffer oder Vorlage. Mit acht Siegen und zwölf Niederlagen liegen die Oilers jedoch weiter auf dem vorletzten Platz der Pacific Division. 15 Bilder Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison 15 Bilder Foto: dpa/Darryl Dyck Im deutschen Duell behielt Lukas Reichel derweil die Oberhand über Philipp Grubauer. Mit seinen Chicago Blackhawks besiegte der 21-Jährige den deutschen Torhüter und die Seattle Kraken mit 4:3, wobei Reichel eine Vorlage gelang und Grubauer 19 der 23 Schüsse auf sein Tor parierte. Für Seattle war es die zweite Niederlage nacheinander.

(RP/SID/dpa)