NBA: LeBron James mit LA Lakers weiter ohne Sieg

Los Angeles LeBron James hat gegen die San Antonio Spurs gewohnt starke Zahlen aufgelegt. Trotzdem verlor er mit den Los Angeles Lakers erneut. In der Nacht waren auch viele deutsche Spieler im Einsatz.

Ohne den weiterhin verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner gewannen am Montag (Ortszeit) in eigener Halle gegen die Chicago Bulls 115:109 (61:59).