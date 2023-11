US-Sport kompakt Schröder verliert Weltmeister-Duell mit den Wagners - James knackt Punkterekord

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

22.11.2023 , 07:39 Uhr

Orlando-Magic-Guard Gary Harris nimmt Raptors-Guard Dennis Schröder (r) den Ball aus den Händen. Foto: dpa/Kevin Kolczynski

Basketball: Wagners gewinnen mit Magic klar gegen Schröders Raptors Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat trotz einer starken Leistung das Duell der Basketball-Weltmeister gegen die Wagner-Brüder in der NBA verloren. Mit den Toronto Raptors kassierte der Spielmacher bei den Orlando Magic in der Nacht zum Mittwoch eine 107:126-Niederlage. Während Schröder persönlich mit 24 Punkten glänzte, verhalfen Franz (17 Zähler) und Moritz Wagner (10) ihrem Team mit der nächsten guten Vorstellung zum Sieg. „Es ist immer toll, sie zu sehen. Wie sie gerade spielen: Orlando spielt großartig und sie sind ein großer Teil davon. Wir haben vor ein paar Monaten Geschichte geschrieben. Ich drücke meinen deutschen Brüdern immer die Daumen. Ich hoffe, sie machen weiter so", sagte Schröder nach dem ersten Aufeinandertreffen mit den Wagners seit dem historischen WM-Triumph in Manila am 10. September. Schröder erwischte mit acht von 13 getroffenen Feldwürfen und vier von vier Dreiern einen sehr guten Tag, konnte sein mit 23 Turnovern zu anfälliges Team dennoch nicht vor der achten Niederlage im 14. Saisonspiel bewahren. „Sie haben mit viel Energie gespielt, da konnten wir nicht mithalten. Das war der Grund, warum wir verloren haben", sagte Schröder, dessen Team mit einem Elf-Punkte-Rückstand in die Halbzeit gegangen war. Mit Blick auf das nächste Auswärtsspiel in der Nacht zum Donnerstag bei den Indiana Pacers schlug Schröder, der im Sommer erst nach Toronto gewechselt war, Alarm: „Wenn wir so wie heute spielen, verlieren wir mit 40 Punkten. Wir müssen einen Weg finden, die Energie auf den Court zu bringen, als Team zu verteidigen und in der Offense den Ball zu bewegen." Orlando steht derweil mit neun Siegen und fünf Niederlagen in der Eastern Conference überraschend gut da - auch wegen der Wagners. Da die Partie gegen die Raptors gleichzeitig als Gruppenspiel des neuen In-Season-Tournaments gewertet wurde, liegt das Team aus Florida auch dort in der Gruppe C des Ostens aussichtsreich im Rennen um die K.o.-Phase. Basketball: James als Erster über 39.000 Punkte Basketball-Superstar LeBron James hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA den nächsten historischen Meilenstein erreicht. Beim 131:99-Kantersieg seiner Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz knackte der 38-Jährige als erster Spieler der Liga-Geschichte die 39.000-Punkte-Marke. Vor dem Spiel hatten James, der in der Vorsaison bereits Kareem Abdul-Jabbar als besten Punktesammler abgelöst hatte, dazu lediglich fünf Zähler gefehlt. Ein verwandelter Dreipunktewurf im ersten Viertel verhalf James, der insgesamt auf 17 Punkte kam, zum nächsten Höhepunkt seiner Weltkarriere. „Ich hatte noch nicht wirklich die Gelegenheit, mir darüber klar zu werden, was das bedeutet", sagte James und fügte an: „Der Erste zu sein, der etwas erreicht, ist immer ziemlich cool. Ein wilder Moment, ganz sicher." Derweil erreichten die Lakers durch den Sieg die K.o.-Runde des neuen In-Season-Tournaments. Football: Brady kritisiert NFL-Niveau Für den siebenmaligen Superbowl-Sieger Tom Brady ist die NFL nach seinem Rücktritt schwächer geworden. „In der heutigen NFL gibt es meiner Meinung nach viel Mittelmaß", sagte der 46-Jährige, der im Februar seine aktive Football-Karriere beendet hatte, in der „Stephen A. Smith Show" von ESPN. „Ich sehe die Exzellenz nicht mehr, die ich in der Vergangenheit gesehen habe", kritisierte Brady weiter: „Das Coaching ist nicht mehr so gut wie früher. Ich denke, die Entwicklung der jungen Spieler ist nicht mehr so gut wie früher. Und ich glaube, dass die Pläne nicht mehr so gut sind." Brady ist zudem der Meinung, dass sich die Regeländerungen zum Schutz der Profis negativ auf das Spiel ausgewirkt haben. Es hätten sich „sehr viele schlechte Angewohnheiten im Sport etabliert", sagte der frühere Quarterback der New England Patriots und der Tampa Bay Buccaneers. Dabei bezieht er sich vor allem auf die harten Tacklings, die im Gegensatz zu früher sofort bestraft werden. Brady nannte Spieler wie Ray Lewis, Rodney Harrison und Ronnie Lott als Beispiele, „die das Spiel auf eine bestimmte Art und Weise beeinflusst haben - und jeder Hit, den sie gemacht hätten, wäre heute eine Strafe gewesen." Brady nannte daher eine Art Selbstschutz als möglichen Lösungsansatz. „Offensivspieler müssen sich schützen", so Brady, der zwischen 2000 und 2023 in der NFL spielte und ab 2024 als TV-Experte einsteigen wird: „Es liegt nicht am Defensivspieler. Wenn dich aber jemand hart trifft, dann gibt es eine Strafe." Das sei schade, erklärte das Idol.

(RP/SID/dpa)