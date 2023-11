US-Sport kompakt LeBron James kassiert deutlichste Pleite der Karriere

Basketball: LeBron James kassiert deutlichste Pleite der Karriere LeBron James hat die höchste Niederlage seiner NBA-Karriere kassiert. Der Basketball-Superstar verlor mit den Los Angeles Lakers am Montagabend (Ortszeit) 94:138 gegen die Philadelphia 76ers. 44 Zähler Rückstand musste er seit seinem Debüt in der nordamerikanischen Liga 2003 noch nie hinnehmen. „Was sich ändern muss, damit das nicht wieder passiert? Eine Menge", sagte der 38-Jährige nach einem Spiel, in dem er nicht einen einzigen Rebound holte und es nie zu einem echten Kräftemessen mit Joel Embiid auf der anderen Seite kam. Embiid, der wertvollste Spieler der vergangenen Saison (MVP), dominierte die Lakers so offensichtlich, dass er schon nach drei Vierteln ein sogenanntes Triple Double aus 30 Punkten und jeweils 11 Vorlagen und Rebounds verbuchte und im Schlussviertel gar nicht mehr auf dem Feld stand. Die 76ers entschieden das letzte Viertel dennoch mit 40:14 zu ihren Gunsten. In den 290 Duellen zwischen den 76ers und den Lakers gab es nie eine deutlichere Niederlage für den NBA-Rekordmeister. Dass James nun der Basketballer mit den meisten Einsatzminuten in der Geschichte der NBA ist und damit den ehemaligen Lakers-Profi Kareem Abdul-Jabbar als Rekordler ablöste, blieb ein Randaspekt. Auch dank Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka haben die Buffalo Sabres in der Profiliga NHL den Spitzenreiter New York Rangers gestürzt. Die Sabres gewannen im Madison Square Garden 5:1, Peterka erzielte in der zwölften Minute das wichtige 1:0. Für den Vizeweltmeister was es das neunte Saisontor. „Wir wollten viel mehr Intensität erreichen und auf einem Niveau spielen, das wir spielen können", sagte Peterka angesichts der 2:7-Pleite bei den New Jersey Devils nur zwei Tage zuvor: „Neulich Abend, das war nicht unser Spiel. Das wussten wir. Wir haben uns das Video angeschaut und heute wollten wir gut rauskommen." Das gelang: Die Rangers hatten zuvor 13 von 15 Spielen gewonnen, waren gegen die kämpferisch auftretenden Sabres aber ohne Chance. Mit 31 Punkten liegt New York nun gleichauf mit den Boston Bruins an der Spitze der Liga, die Sabres stehen bei 22 Zählern. Eine bittere Niederlage kassierte Nationalspieler Tim Stützle. Der Stürmer verlor mit den Ottawa Senators 0:5 gegen die Florida Panthers und blieb dabei wirkungslos. Eine Trainerentlassung gab es bei den Minnesota Wild, die nach sieben Niederlagen in Folge Coach Dean Evason feuerten. Auch Assistent Bob Woods muss gehen, ein Nachfolger steht noch nicht fest. Ohne eigenen Touchdown haben die Chicago Bears ihr NFL-Spiel bei den Minnesota Vikings gewonnen. Beim 12:10 am Montagabend erzielten die Gäste alle Punkte durch Field Goals und verbuchten den erst vierten Saisonsieg im zwölften Spiel. Die Vikings trifft die Niederlage im Divisions-Duell besonders hart. Die Mannschaft, bei der Quarterback Kirk Cousins wegen einer gerissenen Achillessehne nicht mehr in dieser Saison spielen kann und durch Joshua Dobbs ersetzt wird, hat nun sechs Siege und sechs Niederlagen und bekommt im Kampf um die Playoff-Tickets von hinten Druck durch die Green Bay Packers. Beide Mannschaften erlaubten sich in einer offensiv schwachen Begegnung insgesamt sechs Ballverluste. Zwei Mal verlor Bears-Quarterback Justin Fields den Football. „Meine Mitspieler und Trainer haben mir den Rücken gestärkt", berichtete er bei ESPN. „Ich habe okay gespielt. Es gibt immer Potenzial, sich zu verbessern und die beiden Fumbles sind nicht gut, aber es war okay." Der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown erledigte viel Arbeit für die Bears als Blocker, bekam von Fields aber keinen Ball zugeworfen. In der NFC North stehen die Detroit Lions mit seinem Bruder Amon-Ra St. Brown weiter an der Spitze. Die Vikings sind Zweiter, haben aber nun eine Woche spielfrei. Mit einem Sieg am kommenden Wochenende können die Packers deswegen gleichziehen. Chicago steht mit nun vier Siegen und acht Niederlagen auf dem letzten Platz. Nur als Divisions-Sieger ist die Playoff-Teilnahme sicher. Die Minnesota Wild haben sich nach 14 Niederlagen in den ersten 19 Saisonspielen der NHL von Trainer Dean Evason getrennt. Auch Co-Trainer Bob Woods muss gehen, gab Manager Bill Guerin am Montag bekannt. John Hynes soll die Mannschaft übernehmen und am Dienstag (Ortszeit) vorgestellt werden, er war zuletzt für die Nashville Predators zuständig und seit Ende Mai ohne Trainer-Job. Die Wild haben zuletzt sieben Partien in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga verloren. Evason war in seiner vierten Saison bei den Wild, er hatte das Amt im Februar 2020 als Nachfolger von Bruce Boudreau übernommen.

