US-Sport kompakt Knicks gewinnen hitziges NBA-Duell mit Pacers – Hartenstein stark

Clark, die im WNBA-Draft an erster Stelle ausgewählt worden war, erzielte in ihrem ersten Spiel als beste Werferin ihres Teams 20 Punkte für Indiana und kam auf drei Assists, leistete sich allerdings auch zehn Ballverluste. Die 22-Jährige hält mit 3951 Zählern den geschlechterunabhängigen Punkterekord am College und ist in den USA bereits ein Star. Ihr Heimspiel-Debüt wird Clark in Indianapolis in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) gegen Fiebichs und Saballys New York Liberty geben.