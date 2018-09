NBA: Gordon Hayward nach Horror-Verletzung zurück auf Feld

Die Bilder lösten Unbehagen und Ekel aus: NBA-Basketballer Gordon Hayward verletzte sich vor knapp einem Jahr so schwer, dass einem übel werden konnte. Nun hat er sein Comeback gegeben.

Gordon Hayward war in der vorvergangenen Saison einer der Shooting-Stars in der besten Basketball-Liga der Welt. Für die Utah Jazz legte der Small Forward in der NBA so gute Zahlen auf (unter anderem knapp 22 Punkte pro Spiel), dass er im folgenden Sommer von den Boston Celtics als verpflichtet wurde. 128 Millionen Dollar Gehalt in vier Jahren sind dem Team seine Dienste wert. Hayward sollte die traditionsreiche Franchise zurück zu altem Ruhm führen. Im ersten Spiel im neuen Trikot dann der Schock: Der 27-Jährige von den Boston Celtics bricht sich nach einem Zusammenprall mit Superstar LeBron James in der Luft bei der Landung den linken Knöchel - und alle können es sehen.