US-Sport kompakt Franz Wagner überragt in der NBA – Schröder verliert

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

09.12.2023 , 09:16 Uhr

Orlando Magic-Stürmer Franz Wagner (22) zieht an Detroit Pistons-Guard Killian Hayes (7) vorbei. Foto: dpa/John Raoux

NBA: Franz Wagner überragt - Schröder verliert Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat die Orlando Magic in der NBA mit einer starken Vorstellung zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Berliner war beim deutlichen 123:91-Sieg gegen die Detroit Pistons mit 27 Punkten bester Werfer der Partie, nach zuvor zwei Niederlagen in Folge fuhr Orlando den 15. Saisonsieg ein. Bruder Moritz Wagner blieb mit vier Punkten und fünf Rebounds blass. Nach einer zwischenzeitlichen Serie von neun Siegen in Serie (Franchise-Rekord eingestellt) stehen die Magic auf dem geteilten zweiten Rang in der Eastern Conference stark da. Das sieht bei den Toronto Raptors um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder anders aus. Die Kanadier unterlagen bei den Charlotte Hornets mit 116:119 und kassierten die dritte Niederlage in Folge sowie die fünfte in den letzten sechs Spielen. Schröder enttäuschte mit nur sieben Punkten. Besser lief es für die Los Angeles Clippers, bei denen der deutsche Center Daniel Theis jedoch krankheitsbedingt nicht zum Einsatz kam. Die Kalifornier fuhren angeführt von Superstar Kawhi Leonard (41 Punkte) mit einem 117:103 bei den Utah Jazz den elften Saisonsieg bei zehn Niederlagen ein. Isaiah Hartenstein (fünf Zähler) verlor mit den New York Knicks bei Rekordmeister Boston Celtics 123:133. Die San Antonio Spurs erlitten beim 112:121 gegen die Chicago Bulls trotz eines furiosen Double-Double von Jungstar Victor Wembanyama (21 Punkte, 20 Rebounds) die 16. Niederlage in Folge - Franchise-Negativrekord eingestellt. Leon Draisaitl trifft: Edmonton setzt NHL-Siegesserie fort Auch dank des deutschen Eishockey-Superstars Leon Draisaitl setzen die Edmonton Oilers ihre Siegesserie in der NHL fort. Am Freitag (Ortszeit) gewannen die Oilers mit 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) gegen die Minnesota Wild und fuhren in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ihren sechsten Sieg in Serie ein. Draisaitl war dabei mit einem Tor und einer Vorlage zur Stelle. Draisaitl glich Ende des zweiten Drittels im Überzahlspiel zum 3:3 aus, eineinhalb Minuten vor Spielende bediente der gebürtige Kölner im Powerplay Evan Bouchard, der den Siegtreffer erzielte. Zum sechsten Mal in dieser Saison gelang Draisaitl damit in einem Spiel mindestens ein Tor und eine Vorlage. Nach einem schwachen Saisonstart und der Verpflichtung von Kris Knoblauch als neuen Cheftrainer lief es für die Oilers zuletzt sehr gut. Kein Team der NHL weist aktuell eine längere Siegesserie auf. Mit 22 Punkten sind die Wildcard-Ränge der Western Conference für die Oilers noch sechs Punkte entfernt.

(RP/SID/dpa)