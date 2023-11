US-Sport kompakt Drei NBA-Profis fliegen noch vor dem ersten Korb vom Platz

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

15.11.2023 , 07:18 Uhr

Die NBA-Spieler der Timberwolves und Warriors geraten in eine Rangelei. Foto: AP/Jed Jacobsohn

Drei NBA-Profis noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen Die NBA-Stars Draymond Green und Klay Thompson von den Golden State Warriors sind noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen. Auch Jaden McDaniels von den Minnesota Timberwolves musste am Dienstagabend (Ortszeit) beim Stand von 0:0 in die Kabine. Sein Zerren am Trikot von Thompson hatte nach nur 103 Sekunden die Rangelei zwischen beiden Teams ausgelöst. Green hatte den Franzosen Rudy Gobert dabei zeitweise im Schwitzkasten. Nach Ansicht der Videobilder entschieden die Schiedsrichter auf Strafen für McDaniels, Thompson und Green. Die anderen Profis spielten weiter. Die Partie in San Francisco war Teil des neuen NBA-Turniers. Magic verlieren erstes Turnierspiel in NBA - Pacers schlagen 76ers Die Orlando Magic um die Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner haben ihr erstes Spiel im Rahmen des neuen NBA-Turniers verloren. Gegen die Brooklyn Nets kassierte das Team aus Florida am Dienstagabend (Ortszeit) ein 104:124. Die Magic holten dabei einen zweistelligen Rückstand auf und lagen im dritten Viertel fast durchgehend vorne, ehe sie im Schlussabschnitt völlig die Kontrolle verloren und am Ende mit 24 Punkten Rückstand verloren. „Die haben 27 Punkten nach Ballverlusten von uns gemacht. Daran lag es", sagte Franz Wagner, der mit 21 Punkten bester Werfer seines Teams war. „Das Spiel war etwas enger, als das Ergebnis aussieht." Moritz Wagner kam auf 11 Zähler. Beim erstmals ausgespielten Turnier kommen die sechs Gruppensieger in die K.o.-Runde. Auch die beiden besten Zweitplatzierten Mannschaften schaffen es in die nächste Runde. Die Spiele zählen zudem auch zur Hauptrunde der NBA-Saison. Auch die Dallas Mavericks verloren, kommen nach dem Sieg im ersten Turnierspiel aber auf eine ausgeglichene Bilanz. Gegen die New Orleans Pelicans gab es ein 110:131. Die Pelicans erlaubten Luka Doncic nur 16 Punkte, Kyrie Irving kam auf 17 Zähler für die Mavericks. Maxi Kleber fehlte wegen seiner Zehenverletzung. Im Topspiel des Tages gewannen die Indiana Pacers 132:126 gegen die Philadelphia 76ers und beendeten die Serie von zuletzt acht Siegen bei den Gastgebern. Joel Embiid kam zwar auf 39 Punkte für Philadelphia, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Weltmeister Daniel Theis fehlte aus persönlichen Gründen. NHL: Peterka mit Torvorlage bei Sabres-Niederlage Eishockey-Nationalstürmer John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres in der NHL eine empfindliche Niederlage kassiert, zumindest aber eine Torvorlage beigesteuert. Der Vizeweltmeister verlor mit den Sabres gegen die Boston Bruins 2:5, schon Mitte des zweiten Drittels stand es 0:5. Im letzten Abschnitt lieferte Peterka die Vorlage zum 2:5, nach 16 Saisonspielen hat er somit bereits elf Scorerpunkte (sechs Tore, fünf Assists) gesammelt. In der gesamten Vorsaison war er auf 32 Punkte gekommen. Für die Sabres war es die neunte Niederlage im 16. Saisonspiel. Nico Sturm kassierte derweil mit seinen San Jose Sharks die nächste Niederlage. Gegen die Florida Panther gab es ein 3:5, es war die 14. Pleite im 16. Spiel. Sturm blieb ohne Scorerpunkt.

(RP/SID/dpa)