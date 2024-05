US-Sport kompakt Doncic wirft Dallas zum nächsten Sieg in NBA-Playoffs

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

25.05.2024 , 09:08 Uhr

Luka Doncic (l.) von den Dallas Mavericks. Foto: AP/Bruce Kluckhohn

Doncic wirft Dallas zum nächsten Sieg in NBA-Playoffs Die Dallas Mavericks haben in den NBA-Playoffs auch das zweite Auswärtsspiel bei den Minnesota Timberwolves gewonnen und ihre Chancen auf einen Einzug in die Endspielserie der nordamerikanischen Basketballliga erhöht. Am Freitag (Ortszeit) setzten sich die Texaner im zweiten Spiel der Western Conference Finals mit 109:108 (46:60) durch, Superstar Luka Doncic traf drei Sekunden vor Spielende den Wurf zum Sieg. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Die nächsten beiden Partien der Best-of-seven-Serie finden in Dallas statt, das dritte Spiel dabei am kommenden Sonntag. Gewinnen die Mavs beide Partien, stehen sie zum ersten Mal seit 2011 in den NBA-Finals. Damals gewannen sie mit Dirk Nowitzki als Anführer die Meisterschaft. Doncic avancierte dabei zum Matchwinner: Drei Sekunden vor Spielende traf der Slowene den Dreier zum Sieg über Minnesotas Rudy Gobert, der in dieser Saison zum besten Verteidiger der Liga ausgezeichnet worden ist. Zudem erzielte Doncic mit 32 Punkten, 13 Assists und zehn Rebounds sein fünftes Triple-Double der Playoffs. Der frühere Dallas-Superstar Nowitzki schrieb kurz nach dem finalen Wurf von Doncic auf X: „Wow“. „Ich habe nur versucht, zu meiner Lieblingsstelle zu gelangen und einen Wurf in der Rückwärtsbewegung zu nehmen, ich vertraue auf diesen Wurf“, sagte Doncic zu seinem siegbringenden Dreier. „Wie man bei Luka schon häufig gesehen hat, liebt er diese Bühne, er rennt nicht davor weg. Er spielte die gesamte Partie über großartig“, zollte Mavs-Cheftrainer Jason Kidd seinem Anführer Respekt. Auch Doncic' Co-Star Kyrie Irving spielte stark: Der Spielmacher erzielte 13 seiner 20 Zähler im vierten Viertel, darunter einen Dreier vor dem Gamewinner von Doncic. Die Mavs drehten die Partie durch ein 30:22 im Schlussviertel, Mitte des dritten Durchgangs lagen sie noch mit 16 Zählern Differenz zurück. Bei den Timberwolves erzielte Anthony Edwards (21 Punkte) die meisten Zähler. Die New York Rangers haben das zweite Spiel der NHL-Halbfinalserie gegen die Florida Panthers gewonnen und die Best-of-Seven-Serie zum 1:1 ausgeglichen. Am Freitag (Ortszeit) fuhren die Rangers einen 2:1 (1:1, 0:0, 0:0)-Heimerfolg nach Verlängerung ein, nachdem sie das Auftaktspiel der Serie zuhause mit 0:3 verloren hatten. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Rangers-Angreifer Barclay Goodrow traf in der 14. Minute der Verlängerung zum Sieg. Damit hat Goodrow in den Playoffs viermal getroffen und genauso viele Tore wie in der gesamten Hauptrunde erzielt. Im ersten Drittel waren die Gastgeber dank Vincent Trocheck bereits nach vier Minuten in Führung gegangen, zum Ende des Anfangsabschnitts glichen die Panthers durch Carter Verhaeghe aus. Die Halbfinalserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga wechselt nun nach Sunrise, dort bestreiten die Florida Panthers zwei Heimspiele, das erste davon am Dienstag (Ortszeit). Für den Einzug in die NHL-Finals sind insgesamt vier Siege notwendig. Draisaitl und Oilers machen ersten Schritt Richtung Finale Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der NHL Kurs auf das Finale um den Stanley Cup genommen. In einem umkämpften ersten Play-off-Halbfinale gewannen die Kanadier bei Ex-Meister Dallas Stars mit 3:2, Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid erzielte den entscheidenden Treffer nach 32 Sekunden in der zweiten Verlängerung. Draisaitl selber hatte die Oilers 58 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels mit 1:0 in Führung gebracht, zudem zeigte Goalie Stuart Skinner mit 31 Paraden eine starke Vorstellung im ersten Finale der Western Conference. „Es wird eine enge Geschichte, aber wir fühlen uns in diesen Spielen wohl“, sagte Kapitän McDavid. Spiel zwei der Best-of-7-Serie findet in der Nacht zu Sonntag ebenfalls in Dallas statt. Zuletzt hatte Edmonton 2022 das Conference Finale erreicht, war dort aber klar am späteren Champion Colorado Avalanche (0:4) gescheitert. Basketball: Brown führt Boston zu zweitem Sieg gegen Indiana Die Boston Celtics haben in den Conference Finals der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auch das zweite Heimspiel gewonnen und ihre Führung in der Serie auf 2:0 ausgebaut. Gegen die Indiana Pacers führte ein überragender Jaylen Brown das beste Team der regulären Saison am Donnerstag (Ortszeit) zu einem 126:110-Erfolg. Der 27-Jährige stellte mit 40 Punkten seinen persönlichen Playoff-Rekord ein. Brown hatte Boston schon in Spiel eins kurz vor Schluss mit einem schwierigen Dreier aus der Ecke in die Verlängerung gerettet. Nachdem in der zweiten Partie die Führung im Auftaktviertel insgesamt zehnmal wechselte und Indiana 1:14 Minuten vor Viertelende noch mit 27:22 führte, drehte Boston auf. Die Celtics erzielten 20 Punkte in Serie, während die Pacers über sechs Minuten ohne eigenen Korberfolg blieben. Auch als Indiana zu Beginn der zweiten Hälfte auf zwei Punkte herankam, fand Boston die richtige Antwort und verbuchte 16 der nächsten 21 Zähler. Pacers-Starspieler Tyrese Haliburton musste das Spielfeld im dritten Viertel mit einer Verletzung am linken Bein verlassen. Weiter geht es in der Serie mit zwei Spielen in Indiana. Für den Einzug in die NBA-Finals sind insgesamt vier Siege nötig.

