US-Sport kompakt Doncic und Dallas kassieren Ausgleich im Viertelfinale

Die New York Rangers haben in den Play-offs der NHL den nächsten Matchball vergeben und den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale verpasst. Das Team von Chefcoach Peter Laviolette verlor mit 1:4 gegen die Carolina Hurricanes, die in der Best-of-seven-Serie damit auf auf 2:3 stellten und im sechsten Spiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Heimrecht haben.