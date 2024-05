US-Sport kompakt Dallas Mavericks verlieren Viertelfinal-Auftakt gegen Oklahoma

Die New York Knicks haben in der zweiten Runde der NBA-Playoffs den Auftakt gegen die Indiana Pacers gewonnen. Das Team mit dem Niedersachsen Isaiah Hartenstein siegte am Montagabend (Ortszeit) im Madison Square Garden 121:117. Center Hartenstein traf für 13 Punkte und erzielte bei auslaufender Uhr zur Halbzeit einen Korb aus der eigenen Hälfte. Überragender Basketballer auf dem Parkett war ein weiteres Mal sein Teamkollege Jalen Brunson, der auf 43 Punkte kam. Es war die vierte Playoff-Partie in Serie, in der er mindestens 40 Punkte erzielte.