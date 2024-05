US-Sport kompakt Dallas gleicht dank Doncic im Viertelfinale aus

Die New York Rangers stehen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vor dem Einzug ins Halbfinale. Das Team von Chefcoach Peter Laviolette setzte sich gegen die Carolina Hurricanes mit 3:2 nach Verlängerung durch und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 3:0. Das vierte und womöglich bereits entscheidende Spiel findet in der Nacht auf Sonntag (MEZ) in Carolina statt.