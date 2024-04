US-Sport kompakt Clippers deklassieren Dallas zum Play-off-Auftakt

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

22.04.2024 , 07:50 Uhr

Ivica Zubac von den Clippers wirft auf den Korb der Mavericks, der von Maxi Kleber verteidigt wird. Foto: Getty Images via AFP/RONALD MARTINEZ

Clippers deklassieren Dallas zum Play-off-Auftakt Auch ohne Superstar Kawhi Leonard und Weltmeister Daniel Theis haben die Los Angeles Clippers einen Traumstart in die Play-offs der Basketball-Profiliga NBA hingelegt. Zum Auftakt der Meisterrunde ließen die Kalifornier den Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maximilian Kleber beim 109:97 keine Chance, die Gäste aus Texas präsentierten sich schwach. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Vor den Augen von Klubidol Dirk Nowitzki enttäuschte Dallas besonders in der ersten Hälfte. Gerade mal 30 Punkte gelangen, dazu war die Wurfquote schwach, nur zwei von 18 Dreierversuchen landeten im Korb (11,1 Prozent) - nichts lief bei den Mavericks zusammen. Dabei hatte LA wegen einer Entzündung im Knie erneut ohne Leonard auskommen müssen. Topscorer bei den Clippers, für die Theis nicht zum Einsatz kam, war James Harden (28). Mavs-Schlüsselspieler Luka Doncic erzielte am Sonntag in der Crypto.com Arena 33 Punkte, Kleber kam auf drei Zähler und drei Rebounds. Die Clippers hatten sich als Vierter der Western Conference für die Play-offs qualifiziert, Dallas als Fünfter. Spiel zwei der Best-of-seven-Serie findet in der Nacht zu Mittwoch erneut in Los Angeles statt. In den weiteren Partien ging das beste Team der Hauptrunde, die Boston Celtics, nach einem 114:94 gegen die Miami Heat in Führung. Die Milwaukee Bucks besiegten die Indiana Pacers zum Start in die Play-offs 109:94, während die Oklahoma City Thunder mit einem 94:92 gegen die New Orleans Pelicans starteten. NHL: 13-Tore-Spektakel zum Play-off-Auftakt in Winnipeg Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hat es in der ersten Playoff-Runde ein 13-Tore-Spektakel gegeben. Die Winnipeg Jets schlugen die Colorado Avalanche vor heimischer Kulisse in Spiel eins der Serie mit 7:6. Für den Einzug in die nächste Runde sind vier Siege notwendig. Die beste Defensive der Hauptrunde um den derzeit vielleicht besten Keeper der Liga, Winnipegs Connor Hellebuyck, kassierte bereits im ersten Drittel drei Gegentore – erzielte aber selbst ebenfalls drei Treffer. Auch in der Folge bot sich den Zuschauern ein echter Schlagabtausch, in dem sich die Jets im dritten Drittel zwischenzeitlich auf 6:3 und 7:4 absetzen konnten. Adam Lowry und Kyle Connor trafen jeweils doppelt. Basketball: Wagners starten mit Pleite in die Play-offs Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben ihre erste Partie in den Play-offs der NBA verloren. In Spiel eins bei den Cleveland Cavaliers unterlagen die Wagner-Brüder mit den Orlando Magic 83:97. Die Partie war von harter Defensive auf beiden Seiten geprägt, im Angriff offenbarten die Magic einige Schwächen. Gegen das deutlich namhafter besetzte Team aus Ohio hatte Orlando von Beginn an Probleme, hielt aber defensiv ordentlich dagegen. Durch einen starken Lauf nach der Halbzeit arbeiteten die Gäste sich nach einem 14-Punkte-Rückstand zurück in die Partie. Mehrere Aufholjagden der Magic blieben aber erfolglos, immer wieder fingen sich die Gastgeber und stabilisierten ihren Vorsprung. Gerade Star-Spielmacher Donovan Mitchell (30 Punkte) trumpfte auf. Franz Wagner (22), der in der Startformation stand, erlebte mit 18 Zählern und sieben Rebounds ein durchwachsenes erstes Play-off-Spiel, einige seiner Punkte erzielte er erst in der Schlussphase. Moritz (26) kam von der Bank und erzielte zehn Punkte. Das zweite Duell in der Best-of-seven-Serie steht in der Nacht zu Dienstag (1.00 Uhr MESZ) an, gespielt wird erneut in Cleveland. Das Wagner-Team besitzt im dritten Spiel erstmals Heimrecht. Hartensteins Knicks starten mit Sieg in die Play-offs Isaiah Hartenstein und die New York Knicks sind mit einem Sieg in die Play-offs der Basketball-Profiliga NBA gestartet. Das zweitbeste Team der Eastern Conference in der regulären Saison besiegte die Philadelphia 76ers zum Auftakt der Best-of-seven-Serie im Madison Square Garten mit 111:104. Center Hartenstein kam in 18 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und sieben Rebounds. Die Knicks überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, Jalen Brunson und Josh Hart erzielten jeweils 22 Punkte, Miles McBride kam von der Bank auf 21 Zähler. Bei den Sixers erzielte Tyrese Maxey 33 Punkte. Der letztjährige Liga-MVP Joel Embiid verletzte sich aufseiten der Gäste nach einem Dunking bei der Landung, hielt sich sein im Februar operiertes linkes Knie, kehrte nach einer Pause aber zurück und kam auf 29 Zähler. Titelverteidiger Denver Nuggets um Topstar Nikola Jokic (32 Punkte, zwölf Rebounds) ging in der Serie gegen die Los Angeles Lakers durch ein 114:103 mit 1:0 in Führung. Bei den Lakers, die sich erst über die Play-ins für die Endrunde der besten 16 qualifiziert hatten, waren wie gewohnt Anthony Davis (32 Punkte) und LeBron James (27) die Topscorer. Die Nuggets hatten bereits die drei Duelle in der regulären Saison mit den Lakers für sich entschieden und sich in der Halbfinalserie 2023 mit 4:0 durchgesetzt. Die Minnesota Timberwolves starteten mit einem deutlichen 120:95 gegen die Phoenix Suns.

(RP/SID/dpa)