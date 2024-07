US-Sport kompakt Celtics-Star Tatum bekommt laut Medien Rekordvertrag

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

02.07.2024 , 08:19 Uhr

Mit NBA-Rekordvertrag ausgestattet: Jayson Tatum. (Archivbild) Foto: AP/Tony Gutierrez

Celtics-Star Tatum bekommt laut Medien Rekordvertrag Rekordchampion Boston Celtics aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA stattet Superstar Jayson Tatum offenbar mit dem bislang größten Vertrag der Geschichte aus. Mit dem neuen Vertrag soll der 26-Jährige laut ESPN in den nächsten fünf Jahren satte 314 Millionen US-Dollar (ca. 292,6 Millionen Euro) kassieren. Vor einem Jahr hatte die Franchise schon mit Co-Star Jaylen Brown für die damalige Rekordsumme von 304 Millionen Dollar für fünf Jahre verlängert. Er zahlte das Vertrauen mit dem Titelgewinn zurück, Brown wurde als bester Spieler (MVP) der Finals ausgezeichnet. Weiterer Star vor Verlängerung Auch Guard Derrick White, eine weitere Stütze der Meistersaison, sollen die Celtics am Montag für 125,9 Millionen Dollar vier weitere Jahre an sich gebunden haben. Mit Tatum, der mit den Celtics vor wenigen Wochen 4:1 in der Finalserie gegen die Dallas Mavericks gewonnen und damit den 18. Titel eingefahren hatte, würde erneut ein Spieler aus Boston die Maßstäbe für Verträge in der NBA neu definieren. Tatum war im Draft 2017 von den Celtics an Position drei ausgewählt worden und spielt seitdem für sie. Bislang kann er fünf Nominierungen für das All-Star-Team vorweisen und wurde viermal in ein All-NBA-Team gewählt. Mit Team USA gewann er 2021 in Tokio olympisches Gold und wird bei den Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) Teil der Supermannschaft um LeBron James sein. Medien: Thompson verlässt Warriors und wechselt nach Dallas Basketball-Star Klay Thompson wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten erstmals in seiner NBA-Karriere das Team und spielt zukünftig an der Seite von Luka Doncic und Kyrie Irving für die Dallas Mavericks. Der viermalige Meister verabschiedet sich demnach nach 13 Jahren von den Golden State Warriors. ESPN und „The Athletic" berichteten am Montag übereinstimmend, dass der Deal über drei Teams abgewickelt wird und Thompson für drei Spielzeiten 50 Millionen US-Dollar bekommen soll. Involviert sind demnach auch die Charlotte Hornets, die Josh Green von den Mavericks bekommen sollen. Dreier-Experte könnte Kleber helfen Thompson zählt zu den besten Distanzschützen der Liga. In der ewigen Bestenliste der NBA liegt er mit 2481 getroffenen Dreiern auf Rang sechs. Öfter getroffen haben nur Reggie Miller, Damian Lillard, James Harden, Ray Allen und Stephen Curry, mit dem Thompson bislang für die Warriors spielte. Interesse an einer Verpflichtung des 34-Jährigen hatten Berichten zufolge auch die Los Angeles Clippers, die Los Angeles Lakers und die Orlando Magic. In Dallas würde Thompson auch dem Würzburger Maxi Kleber dabei helfen können, nach der Niederlage in den NBA Finals der vergangenen Saison, in der kommenden Spielzeit die zweite Meisterschaft in der Mavericks-Geschichte zu holen.

(RP/SID/dpa)