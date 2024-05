US-Sport kompakt Celtics im Halbfinale - Doncic-Gala bei Dallas-Sieg

Die Colorado Avalanche haben das Playoff-Aus gegen die Dallas Stars abgewendet und in der NHL nach drei Niederlagen in Serie wieder gewonnen. In Dallas holten die Avalanche am Mittwochabend ein 5:3. Die Stars führen nach Siegen noch immer mit 3:2, kassierten aber die erste Niederlage seit dem Auftaktspiel in der Best-of-Seven-Serie. Die Texaner gaben zudem zwei Führungen aus der Hand - Joe Pavleski und Miro Heiskanen hatten zum 1:0 und 2:1 für die Gastgeber getroffen. Cale Makar mit zwei Treffern, Artturi Lehkonen, Casey Mittelstadt und Nathan MacKinnon drehten die Partie aber zugunsten der Mannschaft aus Denver.