US-Sport kompakt Basketball-Weltmeister Theis debütiert für die LA Clippers

Daniel Theis (r.) bei seinem Debüt für die Los Angeles Clippers. Foto: AP/Mark J. Terrill

Franz Wagner führt Orlando zum Sieg – Theis-Debüt in LA Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat die Orlando Magic zum ersten Sieg im Rahmen des neuen NBA-Turniers geführt. Beim 103:97-Auswärtssieg gegen die Chicago Bulls war Wagner mit 21 Punkten bester Werfer seines Teams. Bruder Moritz Wagner steuerte von der Bank kommend zehn weitere Zähler bei. Durch den Sieg wahrte Orlando die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase des noch jungen Wettbewerbs. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und die Toronto Raptors verpassten in ihrem ersten Turnierspiel eine Überraschung hingegen knapp. Gegen die Boston Celtics, aktuell das beste Team der Liga, unterlagen die Kanadier zu Hause mit 105:108. Schröder erwischte einen guten Abend und war mit 23 Punkten gleichauf mit Teamkollege Pascal Siakam punktbester Spieler seiner Mannschaft. Die 30 Teams der NBA wurden für das neu geschaffene Turnier in sechs Fünfergruppen aufgeteilt, drei je Conference. Die jeweiligen Gruppensieger sowie das beste zweitplatzierte Team jeder Conference erreichen das Viertelfinale. Gespielt wird Ortszeit dienstags und freitags, alle Ergebnisse außer dem Finale fließen in die reguläre Ligasaison mit ein. Einen Befreiungsschlag landeten unterdessen die Los Angeles Clippers um Neuzugang Daniel Theis. Im ersten Spiel mit dem Deutschen gewannen die Kalifornier gegen die Houston Rockets mit 106:100 und beendeten damit eine Serie von sechs Niederlagen in Folge. Theis, der zuvor per Trade von den Indiana Pacers verpflichtet worden war, kam zehn Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Punkte. Das Star-Trio um den bislang enttäuschenden Neuzugang James Harden (24 Punkte), Kawhi Leonard (26) sowie Paul George (23) sicherte den Sieg. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Ein deutlicher Erfolg gelang den New York Knicks um Isaiah Hartenstein auswärts bei den Washington Wizards. Die Knicks setzten sich mit 120:99 durch, Hartenstein blieb mit drei Punkten offensiv aber unauffällig. Allerdings zeigte er mit acht Rebounds Präsenz. NHL: Seiders Red Wings verlassen Stockholm mit leeren Händen Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings auch das zweite Spiel der Global Series der nordamerikanischen Profiliga NHL verloren. Die Red Wings unterlagen am Freitag beim Gastspiel in der Stockholmer Avicii Arena den Toronto Maple Leafs nach 2:0-Führung 2:3 (0:0, 2:0, 0:3). Daniel Sprong (33.) und Lucas Raymond (35.) erzielten die Treffer der Red Wings. Tyler Bertuzzi (44.), William Nylander (54.) und John Tavares (55.) drehten die Partie im letzten Drittel für Toronto. In ihrem ersten Spiel der Global Series hatten die Red Wings am Donnerstag das Duell mit Seiders Nationalmannschaftskollegen Tim Stützle und den Ottawa Senators mit 4:5 nach Verlängerung verloren. Stützle erzielte dabei den entscheidenden Treffer und wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet. 15 Bilder Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison 15 Bilder Foto: dpa/Darryl Dyck Ebenfalls am Freitag, allerdings in Nordamerika, erzielte der deutsche Nationalstürmer John-Jason Peterka sein bereits siebtes Saisontor - und musste doch die nächste Niederlage hinnehmen. Mit den Buffalo Sabres verlor er bei den formstarken Winnipeg Jets mit 2:3, Peterka traf im Schlussdrittel zum Endstand. Es war für die Sabres die dritte Niederlage in Folge, Peterkas persönliche Bilanz kann sich allerdings sehen lassen. In 17 Spielen kommt er auf bereits sieben Tore und fünf Assists. In der vergangenen Spielzeit hatte er in 77 Spielen zwölfmal getroffen (20 Assists).

