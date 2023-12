US-Sport kompakt Zweiter MLS-Titel für gebürtigen Deutschen Gressel

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

10.12.2023 , 09:29 Uhr

Das Team von Columbus Crew feiert den Sieg in der MLS. Foto: AP/Sue Ogrocki

Zweiter MLS-Titel für gebürtigen Deutschen Gressel Columbus Crew hat sich nach 2008 und 2020 zum dritten Mal die Meisterschaft der US-Fußballliga Major League Soccer (MLS) geholt. Am Samstag (Ortszeit) gewann die Mannschaft von Cheftrainer Wilfried Nancy das Endspiel gegen Los Angeles FC mit 2:1 (2:0). Das Team aus Los Angeles, trainiert vom ehemaligen Hannoveraner Spieler Steven Cherundolo, verpasste es damit, als viertes Team der MLS-Geschichte seinen Titel zu verteidigen. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Cucho Hernandez (33. Minute) per Elfmeter und Yaw Yeboah (37.) trafen in der ersten Hälfte innerhalb von vier Minuten für Columbus, Denis Bouanga gelang für Los Angeles in der 74. Minute nur noch der Anschlusstreffer. Bei Columbus wurde der gebürtige deutsche Mittelfeldspieler Julian Gressel in der 85. Minute eingewechselt. Der 29-Jährige wechselte bereits 2013 in die USA und besuchte ein College, Anfang dieses Jahres debütierte er für die US-Nationalmannschaft. Für Gressel ist es nach 2018 die zweite US-Meisterschaft. Bei Los Angeles stand Mittelfeldspieler Timothy Tillman (24) in der Startelf. Der frühere deutsche Nachwuchs-Nationalspieler war in diesem Sommer vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth in die USA gewechselt. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Stützle gewinnt deutsches Duell in der NHL Tim Stützle hat das Duell zweier deutscher Eishockey-Nationalspieler in der NHL am Samstag (Ortszeit) gegen seinem Nationalteam-Kollegen Moritz Seider für sich entschieden. Die Ottawa Senators von Stützle setzten sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) bei den Detroit Red Wings durch. Stützle setzte den Schlusspunkt eines starken Mitteldrittels und erzielte kurz vor der Drittelpause die 4:1-Führung, drei Tore gelangen den Gästen in jenem Durchgang. Der 21-jährige Stürmer markierte damit seinen sechsten Saisontreffer. Trotz ihres elften Saisonerfolgs bleiben die Senators das schwächte Team der Eastern Conference. Auch Lukas Reichel fuhr am Samstag (Ortszeit) mit seinem Team einen Erfolg ein, die Chicago Blackhawks setzten sich zu Hause mit 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) gegen die St. Louis Blues durch. Reichel blieb in seinen zwölf Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung. Zum ersten Mal in dieser Saison hat Chicago zwei Siege in Serie eingefahren, bleibt aber im Tabellenkeller der Western Conference. JJ Peterka musste mit den Buffalo Sabres eine 2:3 (0:0, 0:2, 2:0)-Heimniederlage nach Penalty-Schießen gegen die Montreal Canadiens einstecken. Der gebürtige Münchener vergab im Penalty-Schießen seinen Versuch. Für Philipp Grubauer setzte es mit den Seattle Kraken ebenfalls eine Heimniederlage, mit 3:4 (0:2, 2:0, 1:1) unterlag Seattle nach Verlängerung gegen die Tampa Bay Lightning. Grubauer hielt zwölf der 14 Schüsse auf sein Tor, musste verletzungsbedingt aber nach dem zweiten Drittel ausgewechselt werden. 15 Bilder Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison 15 Bilder Foto: dpa/Darryl Dyck LA Lakers gewinnen neues NBA-Pokalturnier Die Los Angeles Lakers haben sich den ersten Titel der NBA-Saison geholt. Am Samstag (Ortszeit) gewann die Mannschaft von Superstar LeBron James in Las Vegas das Endspiel des neu eingeführten Pokalturniers der nordamerikanischen Basketballliga mit 126:109 (65:60) gegen die Indiana Pacers. Jeder Spieler der Siegermannschaft erhält dafür ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar. Bei den Lakers überragte Anthony Davis mit 41 Punkten, 20 Rebounds und vier Blocks, allein im Schlussviertel legte der Center 14 Zähler auf. Als die Pacers auf 99:105 verkürzt hatten, erzielte Davis zehn Punkte nacheinander und beseitigte damit alle Zweifel am Erfolg. „Er hat einfach dominiert. Das war eine dominante Vorstellung eines Shaquille O'Neal“, sagte LeBron James zur Leistung seines Teamkollegen und verglich Davis mit dem ehemaligen Lakers-Spieler und viermaligen NBA-Meister O'Neal, der in der Halle saß. „Wenn wir zusammen auf dem Feld stehen, wissen wir, wozu wir fähig sind. Wir haben schon so viele große Momente geteilt“, führte James aus. Mit 24 Zählern und elf Rebounds machte auch James eine gute Partie, der 38-Jährige wurde als wertvollster Spieler des Pokalturniers ausgezeichnet. Bei den Pacers kam Tyrese Haliburton auf 20 Zähler und elf Assists. Das Team aus Indianapolis war auch dank Haliburton überraschend ins Endspiel eingezogen, hatte dort den Lakers aber letztlich zu wenig entgegenzusetzen und lag ab dem zweiten Viertel konstant im Rückstand. Die NBA hatte in dieser Saison das Pokalturnier neu eingeführt, um der aktuellen Saisonphase mehr Spannung zu verleihen. Alle 30 Teams der nordamerikanischen Basketballliga nahmen am sogenannten In-Season Tournament teil, auf eine Gruppenphase folgte ein K.-o.-Runde. Bis auf das Endspiel zählen alle Partien auch für die reguläre Saison. NBA: Franz Wagner überragt - Schröder verliert Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat die Orlando Magic in der NBA mit einer starken Vorstellung zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Berliner war beim deutlichen 123:91-Sieg gegen die Detroit Pistons mit 27 Punkten bester Werfer der Partie, nach zuvor zwei Niederlagen in Folge fuhr Orlando den 15. Saisonsieg ein. Bruder Moritz Wagner blieb mit vier Punkten und fünf Rebounds blass. Nach einer zwischenzeitlichen Serie von neun Siegen in Serie (Franchise-Rekord eingestellt) stehen die Magic auf dem geteilten zweiten Rang in der Eastern Conference stark da. Das sieht bei den Toronto Raptors um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder anders aus. Die Kanadier unterlagen bei den Charlotte Hornets mit 116:119 und kassierten die dritte Niederlage in Folge sowie die fünfte in den letzten sechs Spielen. Schröder enttäuschte mit nur sieben Punkten. Besser lief es für die Los Angeles Clippers, bei denen der deutsche Center Daniel Theis jedoch krankheitsbedingt nicht zum Einsatz kam. Die Kalifornier fuhren angeführt von Superstar Kawhi Leonard (41 Punkte) mit einem 117:103 bei den Utah Jazz den elften Saisonsieg bei zehn Niederlagen ein. Isaiah Hartenstein (fünf Zähler) verlor mit den New York Knicks bei Rekordmeister Boston Celtics 123:133. Die San Antonio Spurs erlitten beim 112:121 gegen die Chicago Bulls trotz eines furiosen Double-Double von Jungstar Victor Wembanyama (21 Punkte, 20 Rebounds) die 16. Niederlage in Folge - Franchise-Negativrekord eingestellt.

