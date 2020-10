World Series : Dodgers fehlt noch ein Sieg zum Titel

Arlington Die Los Angeles Dodgers haben Spiel fünf der World Series 4:2 gegen die Tampa Bay Rays gewonnen und sind damit noch einen Sieg vom ersten Titel seit 32 Jahren entfernt.

Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers sind in der Best-of-Seven-Serie der World Series wieder in Führung gegangen. Durch den 4:2-Erfolg am Sonntagabend (Ortszeit) gegen die Tampa Bay Rays fehlt ihnen nur noch ein Sieg, um den ersten Titel seit 32 Jahren einzufahren. In der Nacht auf Mittwoch könnte die Entscheidung im sechsten Duell fallen.