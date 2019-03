Rekordwinter im Baseball: Unsummen für die Großverdiener – Hungerlohn für die Talente

Anaheim/Köln Die Major League Baseball startet nach einer ereignisreichen Winterpause in die neue Saison. Vier der sechs bestdotierten Verträge in der MLB-Geschichte wurden unterschrieben. Im Unterbau sieht die Welt aber düster aus.

Vier der sechs höchstdotierten Verträge der Liga-Historie wurden in dieser Winterpause ausgehandelt. Vor Trout hatte Bryce Harper für umgerechnet 291 Millionen Euro bis 2031 bei den Philadelphia Phillies unterschrieben. Manny Machado bekommt bei den San Diego Padres bis 2028 knapp 265 Millionen Euro. Die Colorado Rockies sicherten sich für circa 229 Millionen Euro bis 2026 die Rechte an ihrem Publikumsliebling Nolan Arenado.

Am Ende stehen vier Verträge, die umgerechnet knapp 1,16 Milliarden Euro wert sind. Zum Vergleich: Die Tampa Bay Rays, die in ihre 21. Saison gehen, haben seit ihrer Gründung 1998 für alle Spieler zusammen ungefähr genauso viel an Gehältern gezahlt.