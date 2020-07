Chaos in der MLB wird größer : Zwei Cardinals positiv auf Corona getestet - Spiel verschoben

Chaos in der MLB wird größer

New York In der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB führt eine erneute Serie von Corona-Infektionen zu weiteren Spielabsagen. Betroffen sind diesmal die St. Louis Cardinals.

In der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB führen erneute Corona-Infektionen zu einer weiteren Spielabsage. Wie die St. Louis Cardinals mitteilten, wurden zwei ihrer Spieler positiv auf COVID-19 getestet. Die Liga sagte das für Freitag angesetzte Spiel bei den Milwaukee Brewers infolgedessen ab.

"Die Verschiebung entspricht den Protokollen, sodass genügend Zeit für zusätzliche Tests und zur Kontaktnachverfolgung zur Verfügung steht", schrieb die MLB in einem Statement. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams am Samstag soll nach jetzigem Stand planmäßig stattfinden. Um die ausgefallene Partie nachzuholen, sollen St. Louis und Milwaukee am Sonntag dann gleich zweimal gegeneinander spielen.