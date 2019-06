Yankees mit MLB-Rekord : 28 Spiele in Folge mit Homerun

New York Yankees Aaron Judge (99) rennt im sechsten Inning gegen die oronto Blue Jays über das Außenfeld. Foto: USA TODAY Sports/Brad Penner

New York Die Texas Rangers haben eine Bestmarke an die New York Yankees verloren. Die Baseballer aus New York schafften die meisten Spiele mit Homeruns in Serie.

Die New York Yankees haben in der Major League Baseball (MLB) für eine Bestmarke gesorgt. DJ LeMathieu erzielte beim 4:3-Sieg gegen die Toronto Blue Jays einen Homerun, es war bereits das 28. Spiel der Yankees in Serie mit mindestens einem Homerun. Der 27-malige World-Series-Gewinner knackte damit die alte Bestmarke der Texas Rangers aus dem Jahr 2002 (27).

Der Lauf der Yankees begann am 26. Mai bei den Kansas City Royals, seitdem waren 14 verschiedene Spieler erfolgreich. Allein acht Homeruns gehen auf das Konto von Catcher Gary Sanchez.

