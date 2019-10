Major League Baseball : Kepler und Twins starten mit Niederlage in Play-offs

Kepler und Twins starten mit Niederlage in Play-offs

Köln Schlechter Start für Max Kepler und die Minnesota Twins in die Play-offs der Major League Baseball. Die New York Yankees gewannen das erste Spiel der Best-of-Five-Serie 10:4.

Der Berliner Max Kepler und seine Minnesota Twins sind mit einer Niederlage in die Play-offs der Major League Baseball (MLB) gestartet. Der 26-Jährige musste sich mit seinem Team zum Auftakt der Best-of-Five-Serie bei Rekordmeister New York Yankees mit 4:10 geschlagen geben. Das nächste Duell findet bereits am Samstagabend statt.