MLB-Play-offs 2018: Milwaukee Brewers erzwingen Spiel 7 gegen die Los Angeles Dodgers

Milwaukee Die Milwaukee Brewers haben Spiel 6 im Play-off-Halbfinale gegen die Los Angeles Dodgers mit 7:2 gewonnen. Damit steht es in der Best-of-Seven-Serie 3:3. Die Entscheidung fällt somit in Spiel 7.

Die Milwaukee Brewers haben im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Das Team aus Wisconsin gewann am Freitag (Ortszeit) die sechste Partie im Finale der National League gegen Vorjahresfinalist Los Angeles Dodgers 7:2.

Mit vier Runs legten die Brewers bereits im ersten Inning den Grundstein für den späteren Heimerfolg. In der Best-of-Seven-Serie steht es ausgeglichen 3:3 nach Spielen. Spiel sieben wird am Samstag erneut im Miller Park in Milwaukee ausgetragen.