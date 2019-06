Deutscher Baseball-Profi in der MLB : Kepler gelingen drei Homeruns in einem Spiel

Cleveland Max Kepler hat in der MLB einmal mehr seine Klasse bewiesen. Der deutsche Baseball-Profi führte die Minnesota Twins beim 5:4 bei den Cleveland Indians mit drei Homeruns zum Erfolg. So ein Kunststück war ihm zuvor erst einmal gelungen.

Max Kepler (26) hat in der Major League Baseball (MLB) einmal mehr seine Klasse bewiesen. Der Berliner führte die Minnesota Twins beim 5:4 bei den Cleveland Indians mit drei Homeruns zum Erfolg, so viele Volltreffer waren Kepler zuvor erst einmal gelungen - im August 2016 ebenfalls gegen Cleveland.

"Ich habe irgendwie in mich selbst hineingelacht. Das Spiel ist sehr einzigartig, und seltsame Dinge passieren. Ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein. An manchen Tagen siehst du den Ball nicht so gut, an anderen Tagen siehst du ihn wie einen Wasserball", sagte Kepler.