MLB : Yankees-Pitcher Sabathia schafft 3000. Strikeout

C.C. Sabathia von den New York Yankees. Foto: AP/Matt York

Phoenix Superstar C.C. Sabathia hat in der Major League Baseball (MLB) einen Meilenstein erreicht. Der Pitcher der New Your Yankees erzielte im Spiel bei den Arizona Diamondbacks in Phoenix seinen 3000. Strikeout.

"Dies sind magische Zahlen in unserem Sport und die Leute sollten sie beachten, wenn jemand so etwas erreicht", sagte Yankees-Manager Aaron Boone.

Sabathia, der bei seinem Wechsel zu den Yankees 2008 den bis dahin höchstdotierten Vertrag für einen Pitcher in der MLB-Geschichte unterschrieb, ist erst der dritte Linkshänder, dem dieses Kunststück gelang. Als Strikeout bezeichnet man die Spielsituation, in der der Werfer den Ball dreimal so wirft, dass der gegnerische Schlagmann nicht trifft und somit ausscheidet.

(sid/old)