„Wir können das regeln“ : Baseball-Chef denkt trotz Corona-Fällen nicht an Abbruch

New York In der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB wird nach zahlreichen Corona-Fällen ein Abbruch der Saison diskutiert. Für Ligaboss Rob Manfred kommt dies aber nicht infrage.

So konnte das für Samstag geplante Duell zwischen den Cardinals und den Milwaukee Brewers nicht stattfinden. Am Sonntag sollen beide Teams nach derzeitigem Stand aber zweimal gegeneinander antreten.

Die Marlins und die Phillies waren seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr im Einsatz. Miami soll am Dienstag bei den Baltimore Orioles spielen, Philadelphia schon am Montag gegen die New York Yankees. Der Rekordmeister spielt nun an vier aufeinanderfolgenden Tagen gegen die Phillies. Die Marlins und Orioles holen von Dienstag bis Donnerstag vier abgesagte Spiele nach.