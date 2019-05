Mädchen von Ball getroffen : Baseball-Liga denkt jetzt über noch größere Schutznetze nach

Houston Ein Mädchen ist in einem Baseball-Stadion von einem Ball am Kopf getroffen worden. Die zur aktuellen Saison vergrößerten Schutznetze brachten nichts.

Die amerikanische Major League Baseball (MLB) will die Sicherheitsvorkehrungen für die Zuschauer weiter untersuchen. Die Liga werde ihre Anstrengungen „bei diesem wichtigen Thema“ weiter vorantreiben, teilte sie am Donnerstag (Ortszeit) mit. Es geht dabei um die Netze, die das Publikum insbesondere vor verunglückten Bällen schützen sollen. Am Tag zuvor war ein kleines Mädchen beim Spiel der Houston Astros am Kopf getroffen und verletzt worden.