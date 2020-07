Laut Medienberichten : Vier weitere Coronafälle bei den Marlins - Gesamtzahl bei 17

Köln Bei den Miami Marlins aus der Major League Baseball (MLB) gibt es laut übereinstimmenden US-Medienberichten vier weitere Coronafälle. Damit stünde die Gesamtzahl der Infizierten im Klub bei 17, mindestens elf Spieler sind betroffen.

Am Montag hatte MLB-Boss Rob Manfred erklärt, dass Marlins und Orioles am Mittwoch in Baltimore gegeneinander antreten könnten, sollten die Testergebnisse entsprechend ausfallen. Daraus dürfte nach den neuen Fällen nichts werden.