Zehn Coronafälle : MLB-Heimauftakt der Miami Marlins verschoben

Miami Die Miami Marlins müssen in der Baseball-Profiliga MLB wegen einer Vielzahl von Corona-Infektionen weiter auf ihren Heim-Auftakt warten. Als einzige der großen Ligen in Nordamerika verzichtet die MLB auf die Errichtung einer "Blase".

Die Major League Baseball hatte am Donnerstag den Spielbetrieb aufgenommen. Noch am Sonntag gewann Miami zum Abschluss seiner drei Spiele andauernden Auswärtsreise bei den Philadelphia Phillies. Deswegen wurde auch die Partie der Phillies gegen Rekordmeister New York Yankees von der Liga gecancelt.