380 Millionen in zwölf Jahren: Mike Trout ist der teuerste Sportler der USA

380 Millionen in zwölf Jahren

Mike Trout feierte 2011 im Alter von 19 Jahren sein MLB-Debüt für die Los Angeles Angels. Bisher wurde der 27-Jährige sieben Mal in die All-Star-Team berufen. Foto: AP/Patrick Semansky

Düsseldorf Der US-Baseballstar Mike Trout soll 380 Millionen Euro für zwölf Spielzeiten verdienen. Damit würde er den mexikanischen Boxer Saul Alvarez überholen.

380 Millionen Euro für zwölf Jahre: Im kalifornischen Anaheim, einer Stadt vor den Toren Los Angeles’ mit rund 350.000 Einwohnern, bahnt sich offenbar der größte Vertrag in der nordamerikanischen Sportgeschichte an. Der 27 Jahre alte Baseball-Star Mike Trout soll für weitere zwölf Jahre bei den Los Angeles Angels umgerechnet rund 380 Millionen Euro kassieren – 31 Millionen pro Jahr.

Der siebenmalige Allstar der Major League Baseball (MLB), der 2009 von den Angels an 25. Position gedraftet und seitdem zweimal zum MVP (wertvollster Spieler) gewählt wurde, würde damit den mexikanischen Boxer Saul Alvarez abhängen. Sein Deal mit DAZN galt bislang als höchstdotierter Sportler-Vertrag. Für elf Kämpfe waren ihm von dem Streamingdienst rund 321 Millionen Euro zugesichert worden.

Trouts Vertrag wäre 2020 ausgelaufen, als Free Agent wäre der Center Fielder, der in sieben Spielzeiten 240 Homeruns schlug, zu einem der begehrtesten Spieler auf dem Markt avanciert. Mit der Vertragsverlängerung käme das Team aus Anaheim allen anderen Klubs zuvor. Um Trout wollen die Angels in den nächsten Jahren ein konkurrenzfähiges Team bilden und ernsthafter Anwärter auf die Postseason und World Series werden. Die bislang einzige Meisterschaft gewann die Franchise 2002 und erreichte seit Trouts MLB-Debüt nur einmal die Play-offs. Viele glauben, sein Wert könnte in den kommenden zwölf Spielzeiten eine Milliarde Dollar erreichen.