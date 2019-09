Meiste Homeruns in einer Saison : Kepler und Minnesota Twins brechen Yankees-Rekord

Los Angeles Die Minnesota Twins um den deutschen Max Kepler haben einen neuen MLB-Rekord aufgestellt. Noch nie hat ein Team in der amerikanischen Baseball-Liga mehr Homeruns in einer Saison geschlagen.

Der deutsche Profi Max Kepler und seine Minnesota Twins haben in der Major League Baseball (MLB) einen Rekord für die meisten Homeruns in einer Saison aufgestellt. Bei der 7:10-Niederlage bei den Detroit Tigers schlug Mitch Garver den 268. Homerun eines Twins-Spielers in der laufenden Saison. Den vorherigen Rekord (267) hatten die New York Yankees im vergangenen Jahr aufgestellt.