Allstar-Spiel der MLB : Mets-Rookie Pete Alonso gewinnt Home-Run-Derby

Baseball-Spieler Pete Alonso von den New York Mets hat das alljährliche Home-Run-Derby bei den Allstar-Spiel-Feierlichkeiten in der nordamerikanischen Profi-Liga MLB gewonnen. Der 24-jährige Rookie setzte sich am Montag (Ortszeit) im Finale mit 23:22 gegen Vladimir Guerrero Jr. von den Toronto Blue Jays durch. In den ersten beiden Runden hatte sich Alonso gegen Lokalheld Carlos Santana von den Cleveland Indians (14:13) und Atlanta-Braves-Outfielder Ronald Acuna Jr. (20:19) durchgesetzt.