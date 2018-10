LeBron James holt den ersten Sieg mit LA

Atlanta Mit einem Double-Double hat LeBron James die Los Angeles Lakers zum ersten Sieg in der neuen Spielzeit geführt. Die Dallas Mavericks, für die der Deutsche Maximilian Kleber elf Punkte erzielte, verloren hingegen.

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eine Niederlage kassiert. Ohne den weiterhin verletzten Superstar Dirk Nowitzki unterlagen die Texaner am Mittwoch (Ortszeit) auswärts gegen die Atlanta Hawks 104:111 (58:48).