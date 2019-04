Auszeichnung : Deutscher Basketballer holt Titel in der NBA G-League

Deutscher Basketballer holt Titel in der NBA G-League

Houston Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein darf sich über gleich zwei Auszeichnungen freuen. Mit seinem Team gewann er den Titel in der Entwicklungsliga der NBA und wurde zum wertvollsten Spieler der Finals gewählt.

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat die Rio Grande Valley Vipers zum Titelgewinn in der NBA-Entwicklungsliga G-League geführt. Der 20 Jahre alte Center erzielte am Freitag (Ortszeit) beim 129:112-Sieg des Farmteams der Houston Rockets über die Long Island Nets 30 Punkte und sammelte 17 Rebounds.

Hartenstein wurde als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie ausgezeichnet, die die Vipers mit 2:1-Siegen gewannen. „Es hat einfach Spaß gemacht. Diese Serie hat mir geholfen, immer besser und besser zu werden“, sagte der frühere Spieler der Artland Dragons bei seiner Ehrung. Für sein Team war es der dritte Titel in der Liga, die vor allem zur Entwicklung junger Talente dient. 2013 hatte auch Tim Ohlbrecht mit der Mannschaft aus Texas seine erste von zwei Meisterschaften geholt.

Hartenstein absolvierte diese Saison seine ersten NBA-Einsätze und stand in der regulären Spielzeit 28-mal auf dem Parkett der nordamerikanischen Profiliga. Er ist regulär bei Houston unter Vertrag, kann aber auch immer wieder für die Vipers in der G-League auflaufen. Die Rockets um Superstar James Harden treffen in der ersten Playoff-Runde der NBA auf die Utah Jazz.