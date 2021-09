Sieg gegen Hamburg : Frankfurt Galaxy erster Titelgewinner in der EFL

Frankfurt Galaxy erster Titelgewinner in der EFL

Düsseldorf Bei der Premiere der European League of Football haben die Frankfurt Galaxy den ersten Titel gewonnen. Im Finale von Düsseldorf schlugen sie Hamburg.

Die Frankfurt Galaxy ist erster Titelgewinner in der European League of Football (ELF). Im packenden Finale der Premierensaison setzte sich das Team von Cheftrainer Thomas Kösling in Düsseldorf mit 32:30 gegen die Hamburg Sea Devils durch.