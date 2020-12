Corona im US-Sport : 156 positive Tests in zwei Wochen in der NFL - knapp neun Prozent aller NBA-Spieler positiv

Ravens-Quarterback Lamar Jackson. Foto: dpa/Nick Wass

New York Das Coronavirus hat die US-Ligen weiter im Griff. Innerhalb von zwei Wochen hat es in der NFL 156 neue Corona-Fälle gegeben - mehr als je zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum seit dem Beginn der Tests. Wenige Tage vor den Spielen der Pre-Season sind in der NBA 48 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Zwischen dem 15. und 28. November sind nach Angaben der National Football League 61 Spieler positiv getestet worden, dazu kommen im gleichen Zeitraum 95 positiv getestete Mitarbeiter der Teams. In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wurden wenige Tage vor dem Start der Pre-Season 48 Profis positiv getestet. Insgesamt wurden zwischen dem 24. und 30. November 546 Tests durchgeführt.

Bereits am Dienstag hatten die Golden State Warriors aufgrund zweier Coronafälle den Start des Individualtrainings um einen Tag verschoben, auch bei den Washington Wizards um die deutschen Profis Moritz Wagner und Isaac Bonga hatte es einen positiven Test gegeben. Das entspricht knapp neun Prozent aller Spieler.

In der NFL war zuletzt die Baltimore Ravens mit mindestens 18 positiv getesteten Spielern besonders stark betroffen, darunter auch Quarterback Lamar Jackson.

Insgesamt sind seit dem 1. August nach NFL-Angaben damit 156 NFL-Profis und 270 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. In der Liga gibt es zwar strenge Vorschriften, die Teams sind aber nicht abgeschirmt in Blasen. Für die Playoffs beschäftigt sich die Liga nun aber mit dem Ansatz, würde aber nach Angaben von NFL-Boss Roger Goodell wohl nicht alle Teams an einem Ort zusammenziehen.

Laut Liga-Protokoll der NBA dürfen positiv getestete Spieler mindestens zehn Tage nicht am Training teilnehmen, bei Symptomen müssen die Profis länger fernbleiben.Die NBA will am 11. Dezember in die Pre-Season starten, zum Liga-Auftakt am 22. Dezember stehen sich unter anderem Meister Los Angeles Lakers um Neuzugang Dennis Schröder und der Stadtrivale Clippers gegenüber.

