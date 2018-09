Colin Kaepernick: Stars wie Alicia Keys stützen Footballer

Ein Plakat der neuen Nike-Kampagne am Union Square in New York City. Foto: AP/Eric Risberg

Washington/Düsseldorf Ein Politikum überschattet den US-Football. Spieler setzen ein Zeichen gegen Rassismus, Präsident Donald Trump tobt. Nike wirbt mit dem Gesicht des Protests. Prominente stellen sich hinter Colin Kaepernick.

Popsängerin Alicia Keys ließ sich nicht lange bitten. Kurz nachdem Nike den neuen Werbesport mit dem Footballer Colin Kaepernick veröffentlicht hatte, teilte sie in den sozialen Netzwerken. „Ich werde das hier meinen Kindern und allen, die ich liebe, so schnell wie möglich zeigen“, schrieb sie bei Facebook. „Ich danke dir, Colin Kaepernick, für alles, wofür du stehst.“ Unter dem Post steht der Hastag #ImWithKap. Frei übersetzt: Ich stehe auf der Seite von Kaepernick.

Kaepernick hatte vor zwei Jahren eine Welle des Protests losgetreten. Während der Hymne war er als Spieler der San Francisco 49ers auf die Knie gegangen, um so gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Viele Spieler schlossen sich seinem Vorbild an. US-Präsident Donald Trump beschimpfte sie als „Hurensöhne“ und forderte harte Strafen.

In dem Werbespot spricht Kaepernick den Text, zunächst aus dem Off, später im Bild. Die Botschaft ist politisch. „Glaub an etwas, auch wenn das bedeutet, alles zu verlieren“, sagt der 30-Jährige. Kapernick hat durch seinen Protest viel verloren. Er findet derzeit kein neues Team in der National Football League. Der Slogan ist einer der Kernsätze der neuen Nike-Kampagne.