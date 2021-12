Im Alter von 85 Jahren : Football-Legende John Madden ist gestorben

New York Mit den Oakland Raiders gewann er 1977 den ersten Super Bowl der Mannschaftsgeschichte. Kurz danach beendete er seine Trainerkarriere und wurde Kommentator. Doch seine Leistungen als Coach blieben unvergessen.

Die Football-Welt trauert um John Madden. Die Trainer- und Kommentatorenlegende ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben, wie die National Football League (NFL) NFLam Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte. Der Commissioner der Liga, Roger Goodell, würdigte Madden: „Niemand liebte Football mehr als der Coach. Er war Football.“

Madden führte die Oakland Raiders im Januar 1977 zum erstmaligen Gewinn des Super Bowls, in seinen zehn Jahren an der Seitenlinie erreichten die Raiders acht Mal die Playoffs. Im Januar 1979 beendete Madden mit gerade einmal 42 Jahren überraschend seine Trainerkarriere. Bis heute ist er der jüngste Trainer, der 100 Siege in der NFL erreichte.