Krieg in der Ukraine : Biathlet Lesser überlässt Ukrainerin Instagram-Account zur Information von russischen Followern

20 Bilder So unterstützt die Bundesliga die Ukraine mit Solidaritätsaktionen

Update Düsseldorf Der Angriff Russlands auf die Ukraine bewegt und schockiert die Welt. Auch für viele Sportlerinnen und Sportler hat der Krieg Folgen. Wir halten Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Ex-Weltmeister Erik Lesser hat seiner ukrainischen Biathlon-Kollegin Anastassija Merkuschina für 24 Stunden seinen Instagram-Kanal überlassen, um für mehr Aufklärung im Ukraine-Krieg zu sorgen. „Ich habe 30.000 Follower aus Russland auf Instagram, und ich glaube, der russischen Bevölkerung ist nicht ganz klar, was in der Ukraine wirklich abgeht“, sagte Lesser am Samstag im ZDF angesichts von viel Desinformation. „Ich habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwas poste, das glaubt mir doch kein Mensch. Wenn ich aber einen Ukrainer dazu bewege, dann ist das doch was ganz Ordentliches.“

Und so postete Merkuschina nach der Invasion Russlands in ihr Heimatland am Samstag Fotos aus dem Kriegsgebiet. Zu sehen waren die Zerstörung und das Leid der Menschen. „Ich möchte ihnen den Krieg mit meinen eigenen Augen zeigen. In Zeiten von Informationskriegen ist es schwer, die Wahrheit zu finden, also habe ich meine Freunde gebeten, mir Bilder zu schicken, die sie gemacht haben“, schrieb Merkuschina.

Die 27-Jährige, die schon vier WM-Medaillen gewonnen hat, appellierte auch an die russischen Sportler, die sich bisher nicht zum Krieg geäußert oder sich über die Ausschlüsse von Wettkämpfen beschwert haben. „Ihr seid empört über das Startverbot, aber wie könnt ihr an Wettkämpfen teilnehmen, wenn euer Land unseren Verwandten und Freunden Maschinengewehre an den Kopf hält?“, schrieb Merkuschina. „Ihr wisst genau, was passiert, und euer Schweigen kostet Dutzende von Menschenleben. Ukrainische Athleten greifen zu den Waffen, um ihr Land zu verteidigen - und ihr habt Angst vor der Wahrheit.“

Lesser hatte am Samstag rund 118.000 Follower bei Instagram, am Sonntag waren es schon 137.000. Wegen einer Hilfsaktion für einen russischen Biathleten waren es auch viele aus dem größten Land der Erde. Aber nach seinen Solidaritätsaktionen seien ihm nun ein Drittel der Russen entfolgt, von einigen bekam er negative Kommentare. So solle er keine Fake News verbreiten, hieß es unter anderem. Der 33-Jährige habe seine Reichweite nutzen wollen, „damit in Russland mehr Leute wirkliche Nachrichten bekommen“, sagte Lesser beim Weltcup im finnischen Kontiolahti. Er dankte den russischen Fans, die ihm dennoch weiter folgen. „Ihr seid der stille Widerstand. Versucht Euer Bestes, um gehört zu werden“, schrieb er am Sonntag.

+++ 5. März +++

So bekundet die Bundesliga ihre Solidarität mit der Ukraine

Am zweiten Samstag in Folge haben die Vereine und Fans der Fußball-Bundesliga der Opfer des Kriegs in der Ukraine gedacht. In der Münchner Arena leuchteten die Anzeigetafeln vor der Partie des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Die Spieler versammelten sich kurz vor dem Anpfiff am Mittelkreis um ein Transparent mit der Aufschrift: „Beendet den Krieg! Stop the war!“ Bei der Gedenkminute trugen die Bayern-Profis blaue und gelbe Trainingsjacken.

„Es fällt einem schon sehr schwer, den Fokus auf den Fußball zu lenken bei den grausamen Bildern, die man Tag für Tag von diesem Krieg sieht“, sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn bei Sky. „Wir haben uns alle nicht vorstellen können, dass wir so etwas in Europa sehen. Der Krieg muss aufhören.“ Die Gedanken seien „bei den Menschen“ in der Ukraine.

Im Berliner Olympiastadion bei der Partie von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt waren die Anzeigetafeln und die Banden in den ukrainischen Landesfarben gefärbt. In mehreren Sprachen stand das Wort „Frieden“ darauf.

In Wolfsburg war beim Spiel des VfL gegen Union Berlin der Mittelkreis um weitere Linien ergänzt als „Peace“-Zeichen gestaltet, das auch auf den Eckfahnen zu sehen war. Auf den Werbebanden stand die Aufforderung, den Krieg zu beenden. Auf den Trikots der Wolfsburger war ebenfalls das „Peace“-Zeichen zu sehen statt des Logos von Hauptsponsor VW.

Mehrere Vereine hatten zudem eine Spendenaktion gestartet. In Berlin wurde die Hertha-Fangruppe vorgestellt, die mit Lastwagen Hilfsgüter an die ukrainische Grenze bringt.

Formel-1-Team Haas schmeißt Masepin raus

Das Formel-1-Team Haas trennt sich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs mit sofortiger Wirkung von Mick Schumachers russischem Stallrivalen Nikita Masepin und dem russischen Hauptsponsor Uralkali. Wie es bei dem Team jetzt weitergehen soll.

FC St. Pauli wirbt vor Heimspiel mit „No War“-Shirts für den Frieden

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat vor seinem Heimspiel gegen den Karlsruher SC für den Frieden geworben. Die Kiezkicker kamen vor der Partie mit T-Shirts mit der Aufschrift „No War“ über den Trikots auf den Platz des Millerntor-Stadions. Sie wollten damit ein Zeichen setzen, die zum Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen Russlands in der Ukraine führen sollten, hieß es dazu am Samstag von Seiten des hanseatischen Clubs.

+++ 4. März 2022 +++

FC Bayern ruft zur Hilfe auf - 100.000-Euro-Spende an SOS-Kinderdörfer

Bayern München ruft geschlossen zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und zur Hilfe auf. An diesem Wochenende werden die Mannschaften des deutschen Rekordmeisters im Fußball wie im Basketball in ihren Spielstätten weitere klare Zeichen gegen den Krieg setzen.

Zudem startet der FC Bayern mit seinem Partner SOS-Kinderdörfer weltweit eine Spendenaktion, bei der der Klub zusammen mit dem FC Bayern Hilfe e.V. 100.000 Euro zur Verfügung stellen wird.

"Wir alle sind wegen der furchtbaren Ereignisse in der Ukraine fassungslos. Unsere Gedanken und unsere Herzen sind bei den Millionen von unschuldigen Menschen, die ein Leid erleben müssen, für das es keine Worte gibt. Es ist wichtig, dass wir alle Solidarität zeigen, zusammenstehen und helfen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer: "Es geht um Menschlichkeit. Der FC Bayern setzt als gesamter Verein ein klares Zeichen und fordert: Schluss mit Krieg! Unsere Welt basiert auf Frieden - Krieg kann und wird niemals der Weg sein."

Ukraine beantragt Verlegung von Playoff-Spiel zur Fußball-WM

Die Ukraine will wegen der Invasion Russlands das Playoff-Spiel zur Fußball-Weltmeisterschaft Ende März gegen Schottland verlegen lassen. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag auf dpa-Anfrage mitteilte, hat der ukrainische Verband einen entsprechenden Antrag gestellt. Die FIFA sei in regelmäßigem Kontakt mit der Europäischen Fußball-Union und dem schottischen Verband, um eine angemessene Lösung zu finden.

Die Ukraine soll am 24. März in Glasgow gegen Schottland spielen. Der Sieger trifft anschließend auf Österreich oder Wales, um einen Platz bei der WM Ende des Jahres in Katar auszuspielen.

Die Fußball-Meisterschaft in der Ukraine ist seit der Invasion Russlands in das Land vor gut einer Woche ausgesetzt. Russland ist wegen des militärischen Einmarsches von allen Wettbewerben ausgeschlossen worden und wird daher auch nicht an den WM-Playoffs teilnehmen. Der WM-Gastgeber von 2018 hätte ebenfalls am 24. März gegen Polen spielen sollen.

THW Kiel kampflos im Viertelfinale der Königsklasse

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat kampflos das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Nach dem Ausschluss aller russischen und belarussischen Teams durch die EHF wertete der Kontinentalverband das Gruppenspiel gegen Meschkow Brest mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten für Kiel. Damit ist der Bundesligist durch.

Die EHF entschied am Freitag, dass die Ergebnisse der absolvierten Spiele mit russischer und belarussischer Beteiligung weiter eingerechnet werden. Alle Partien, die noch nicht gespielt wurden, werden mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten für die jeweiligen Gegner gewertet. Das gilt für alle Klub-Wettbewerbe.

Positive Putin-Posts von russischen Para-Athleten

Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband sieht in dem Ausschluss von Russland und Belarus von den Paralympics in Peking vor allem ein Zeichen, hat aber auch das Verhalten einzelner Sportler kritisiert. „Natürlich werden da auch Sportlerinnen und Sportler dabei sein, die nichts für den Krieg können oder auch den Krieg ablehnen“, sagte Beucher im Interview des Bayerischen Rundfunks: „Aber leider haben wir auch sehr viele umgekehrte Beispiele, wo es Posts [...] gibt, auch aus dem Parasport, die glühend Putin gratuliert haben.“

Ganz allgemein gehe es aber „nicht um den Ausschluss, sondern um ein Zeichen zu setzen, dass dieser schlimme Krieg beendet wird“, führte der frühere Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag weiter aus.

Weltverband schließt russische und belarussische Gewichtheber aus

Der Gewichtheber-Weltverband IWF schließt wegen der russischen Invasion in die Ukraine bis auf Weiteres russische und belarussische Athleten und Offiziellen von internationalen sowie kontinentalen Veranstaltungen aus. Zudem finden vorerst keine IWF-Wettbewerbe in beiden Ländern mehr statt.

„Diese außergewöhnlichen Maßnahmen wurden angesichts der außergewöhnlichen Umstände in der Ukraine beschlossen und erlassen“, teilte der Verband mit. „Die IWF ist bestrebt, das Gewichtheben im Geiste der olympischen Charta zu entwickeln und zu fördern und orientiert sich an den olympischen Werten. Daher unterstützen wir nachdrücklich die Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees als Reaktion auf die aktuelle Krise“, hieß es in der Mitteilung.

+++ 3. März 2022 +++

DFL spendet eine Million Euro für humanitäre Hilfe in der Ukraine

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) setzt ihren Vertrag mit dem russischen Medienunternehmen Match TV vorerst fort und spendet die Einnahmen für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Auf eine außerordentliche Kündigung des Vertrags werde verzichtet, damit die Anti-Kriegs-Aufrufe und Friedensappelle aus den deutschen Stadien auch weiter die russische Bevölkerung erreichen könnten, teilte die DFL am Donnerstag mit. Voraussetzung dafür sei, dass Match TV am kommenden Spieltag und darüber hinaus das von der DFL zur Verfügung gestellte Basissignal unverändert senden könne – inklusive Ukraine-bezogener Botschaften von Liga, Spielern, Clubs und Fans.

„Die DFL wird die Ausstrahlung der Bundesliga-Übertragungen diesbezüglich sorgfältig überprüfen“, teilte die DFL mit. „Sollte das TV-Basissignal wiederholt zensiert werden, würde dies eine außerordentliche Kündigung der DFL zur Folge haben.“

Sämtliche Einnahmen, die in der laufenden Saison noch durch den Vertrag vorgesehen sind, sollen für humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet werden, heißt es weiter. In der aktuellen Situation wolle der Verband nicht von den Einnahmen profitieren. Insgesamt eine Million Euro will die DFL demnach anerkannten Hilfsorganisationen zur Verfügung stellen, die sich infolge des russischen Angriffs zugunsten der ukrainischen Bevölkerung engagieren.

Für den Fall, dass keinerlei Lizenz-Zahlungen mehr aus Russland eingehen würden, werde die Spende in Höhe von einer Million Euro komplett von der DFL getragen, betonte der Dachverband.

Die DFL hatte den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste verurteilt – und eine Gedenkminute bei den Spielen der beiden Bundesligen am vergangenen Wochenende empfohlen. Klubs und Spieler haben darüber hinaus eigene Aktionen, wie die Gestaltung von Sondertrikots, initiiert, weitere sind für das Wochenende geplant.

Die DFL will mit Blick auf den kommenden Spieltag im internationalen Basissignal, ebenso wie auf den eigenen digitalen Plattformen, das Logo der Bundesliga und der 2. Bundesliga als Zeichen der Solidarität in den Nationalfarben der Ukraine abbilden. Auch den nationalen Medienpartnern werden entsprechende Grafik-Elemente übersandt.

Ukraine beantragt Verschiebung des WM-Play-offs gegen Schottland

Der ukrainische Fußball-Verband hat eine Verschiebung des für den 24. März geplanten WM-Play-off-Spiels in Schottland beantragt. Das berichtet die BBC. In der Ukraine ist nach dem Angriff durch Russland auch der Fußball zum Erliegen gekommen.

Eigentlich soll der Gewinner der Begegnung in Glasgow fünf Tage später entweder gegen Wales oder Österreich um ein Ticket für die WM in Katar spielen. Die WM-Auslosung ist derzeit für den 1. April geplant, das Turnier soll am 21. November beginnen.

Oleg Protassow, Vizepräsident des ukrainischen Fußball-Verbandes, hatte zuletzt bereits erklärt, angesichts des Angriffs auf sein Heimatland nicht an Fußball denken zu können. Es sei derzeit „etwas abwegig", einen Gedanken an das WM-Qualifikationsspiel in Schottland zu verlieren, „zumal unser Fokus auf ganz anderen Sachen liegt", sagte er: „Sobald die Waffen ruhen, werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen."

Eigentlich sollte auch Russland Ende März noch gegen Polen um ein WM-Ticket spielen, die Fifa hat den russischen Verband inzwischen aber gesperrt. Zuvor hatte die polnische Nationalmannschaft erklärt, nicht gegen Russland antreten zu wollen.

Bericht: Russe Masepin verliert Formel-1-Fahrersitz bei Haas

Mick Schumachers russischer Formel-1-Teamkollege Nikita Masepin muss den US-Rennstall Haas offenbar verlassen. Der Fernsehsender Sky berichtete am Donnerstag über die angeblich feststehende Trennung der Amerikaner von dem 23-Jährigen. Eine Bestätigung für den Vorgang gibt es bislang noch nicht. Laut Sky soll der amerikanisch-brasilianische Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi das Cockpit von Masepin übernehmen und bereits bei den anstehenden Testfahrten vom 10. bis 12. März in Bahrain am Steuer sitzen.

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte in der vergangenen Woche die weitere Zukunft von Masepin als Fahrer und vom russischen Bergbauunternehmen Uralkali als Geldgeber offengelassen. Nikita Masepins Vater Dmitri Masepin ist Mehrheitseigentümer von Uralkali. Laut Sky werde nun auch eine Trennung vom Hauptsponsor immer wahrscheinlicher. Am dritten und letzten Tag der Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Barcelona war das Team zuletzt mit einem ganz in weiß lackierten Wagen angetreten und verzichtete bereits auf die Werbung durch den Sponsor in den russischen Nationalfarben.

Der Motorsport-Weltrat hatte nach einer außerordentlichen Sitzung am Dienstag vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine entschieden, dass Masepin weiter in der Königsklasse des Motorsports fahren könnte. Der Moskauer dürfte allerdings „bis auf Weiteres“ nur noch als neutraler Athlet starten.

Russlands Fußballverband zieht gegen WM-Ausschluss vor den CAS

Der russische Fußballverband will gegen den Ausschluss von der WM 2022 in Katar und sämtlichen internationalen Wettbewerben vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Den Einspruch kündigte der Verband am Donnerstag an.

Russlands Nationalmannschaft hätte am 24. März in den WM-Play-offs gegen Polen antreten sollen. Am Montag wurde das Land jedoch vom Weltverband Fifa und der Europäischen Fußball-Union Uefa als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine von allen Wettbewerben ausgeschlossen.

Der russische Verband werde nun die Wiederaufnahme aller Männer- und Frauennationalteams in alle Wettbewerbe fordern, und zudem beim CAS ein „beschleunigtes Verfahren" in dieser Angelegenheit beantragen. Gegner Polen hatte bereits angekündigt, in den Play-offs auf keinen Fall gegen Russland anzutreten.

Aus Sicht des Verbandes liege für die Entscheidung von Fifa und Uefa „keine Rechtsgrundlage" vor. Der Beschluss sei „unter dem Druck" der gegnerischen Verbände getroffen worden, zudem habe man seine eigene Position nicht darlegen dürfen.

Schon am Montag hatte der Verband die Entscheidung als "diskriminierend" kritisiert. Die Fußball-WM findet vom 21. November bis 18. Dezember in Katar statt.

Der russische Sportminister Oleg Matyzin hatte wenige Stunden zuvor bekannt gegeben, auch gegen den Ausschluss von den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking Klage beim CAS einzureichen. Hier hofft Russland auf eine Entscheidung „noch vor der Eröffnungsfeier".

Nach Trainer Farke: Acht Fußballprofis nicht mehr in Krasnodar

Nach der Vertragsauflösung des deutschen Trainers Daniel Farke haben insgesamt acht ausländische Profis den russischen Fußball-Erstligisten FK Krasnodar zumindest vorerst verlassen. Wie der Club am Donnerstag auf seiner Internetseite mitteilte, wurden die Verträge noch nicht gekündigt, alle Spieler dürften das Land aber verlassen und sollen bis auf Weiteres selbstständig trainieren. Zu den betroffenen Profis gehören neben dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Jhon Córdoba auch der frühere französische Nationalspieler Rémy Cabella und der Schwede Victor Claesson.

Erst am Mittwoch hatten sich Farke und der südrussische Verein im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt. Der Schritt sei dem 45 Jahre alten Coach aus Ostwestfalen „sehr schwer gefallen, denn wir sind vom ersten Tag an sehr warmherzig empfangen worden“. Farke (früher auch Borussia Dortmund II) hatte erst im Januar für zweieinhalb Jahre in Krasnodar unterschrieben. Er verließ die Russen nun nach nur rund sieben Wochen schon wieder, ohne ein einziges Spiel absolviert zu haben.

Deutscher Schützenbund fordert Suspendierung russischer Offizieller

Der Deutsche Schützenbund (DSB) hat die Sanktionen der internationalen Sportwelt begrüßt, fordert aber vom Weltverband ISSF ein noch härteres Durchgreifen. Zusammen mit dem Schweizer Schießsportverband wurde der Weltverband aufgefordert, alle russischen und belarussischen Offiziellen „in allen ISSF-Gremien und -Komitees, die eine Verbindung zu den Regierungen und Handlungen der beiden kriegstreibenden Länder haben, zu suspendieren“, hieß es in einem gemeinsamen Schreiben an den Weltverband vom Donnerstag.

DSB-Präsident Hans-Heinrich von Schönfels forderte die ISSF-Mitglieder des Exekutivkomitees auf, „die Verantwortung für eine deutliche Positionierung des Weltschießsportverbandes zu übernehmen“. Zugleich verlangten die beiden Nationalverbände weitere Maßnahmen. So soll die ISSF den Bruch des olympischen Waffenstillstandes durch die Regierungen Russlands und Belarus klar benennen und verurteilen.

Zuvor hatten der DSB und der Schweizer Schießsportverband den Angriffskrieg Russlands aufs Schärfste verurteilt. Der Weltverband hatte bereits mit einem Startverbot russischer und belarussischer Athleten bei internationalen Meisterschaften sowie der Verlegung der in Moskau geplanten Europameisterschaft reagiert.

Schewtschenko nennt Putin „Mörder“

Der ukrainische Fußball-Nationalheld Andrej Schewtschenko nennt Russlands Staatspräsidenten Wladimir Putin einen „Mörder" und bangt um seine Familie. „Ich habe versucht, meine Mutter und andere Angehörige dazu zu bringen, nach London zu kommen, aber sie wollen Kiew nicht verlassen. Das ist der ukrainische Geist", sagte Schewtschenko der italienischen Zeitung La Repubblica.

Seit dem russischen Angriff konzentriere er sich Tag und Nacht nur darauf, wie er seinem Land und seinem Volk helfen könne. „Ich denke daran, wie ich Spenden sammeln kann, wie ich sicherstellen kann, dass der Rest der Welt ständig über die Tragödie in der Ukraine informiert ist", sagte der 49-Jährige, der zuletzt den FC Genua trainiert hatte.

In seiner Videobotschaft zuletzt vor dem Mailänder Pokal-Derby hatte Schewtschenko einen Appell für Frieden und Unterstützung verlesen: „Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Medikamente. Dies ist einer der schwierigsten Momente in der ukrainischen Geschichte, auch wenn das Volk geeint ist. Jede Minute Verzögerung kann tödlich sein, die Zeit drängt."

Ex-Weltklasseathlet Bubka soll IOC-Hilfe für Ukraine koordinieren

Der frühere ukrainische Stabhochsprung-Weltrekordler Sergej Bubka soll für das Internationale Olympische Komitee die humanitäre Unterstützung in seinem Heimatland koordinieren und leiten. „Wir müssen die bereits geleistete Hilfe nach Möglichkeit aufstocken, aber auch sicherstellen, dass sie wirksam koordiniert wird“, schrieb IOC-Präsident Thomas Bach am Donnerstag in einem Brief an die olympische Bewegung.

Aus diesem Grund habe man den Präsidenten des ukrainischen Nationalen Olympischen Komitees (NOK) „dringend gebeten, unverzüglich nach Lausanne zu kommen, um alle Elemente der humanitären Hilfe für die ukrainische olympische Gemeinschaft zu koordinieren“. Mit der Unterstützung von Olympic Solidarity in Lausanne und seinem Team beim NOK in der Ukraine werde IOC-Mitglied Bubka die Zuweisung und Verteilung des Solidaritätsfonds leiten.

„Um diese Aufgabe zu erleichtern, werden wir damit beginnen, Informationen über den Verbleib der Mitglieder der ukrainischen olympischen Gemeinschaft sowie über laufende Initiativen und Unterstützungen sammeln“, schrieb Bach weiter. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr als eine Million Menschen, vor allem Frauen und Kinder, gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben worden.

„Langfristig ist die Olympic Refuge Foundation gut aufgestellt, um auf die drohenden Auswirkungen dieses bewaffneten Konflikts auf das Wohlergehen der ukrainischen Bevölkerung und ihrer Aufnahmegemeinschaften zu reagieren“, versicherte Bach.

Bora-Profi Wlassow über Ukraine-Krieg: „Es war ein Schock“

Der russische Radprofi Alexander Wlassow hat sich entsetzt über den Krieg seines Heimatlandes gegen die Ukraine gezeigt. In einem Instagram-Post fand der 25-Jährige des deutschen Rennstalls Bora-hansgrohe deutliche Worte. „Wie viele andere Russen möchte ich nur Frieden. Ich bin keine politische Person, und normale Menschen wie ich wurden nicht gefragt, ob wir Krieg wollen. Es war für jeden ein Schock, und ich hoffe, es hört bald auf“, schrieb der Rundfahrtspezialist am Donnerstag. Er fühle mit allen Menschen, die leiden. Als Sportler sehe er es als seine Aufgabe, zu vereinen und nicht zu spalten.

Der Weltverband UCI hatte am Dienstag Nationalmannschaften und Rennställe aus Russland und Belarus für internationale Rennen suspendiert. Profis wie Wlassow dürfen bei ihren internationalen Teams jedoch weiter Rennen bestreiten, allerdings nicht unter der Flagge ihres Landes. Wettkämpfe in Russland und Belarus werden vorerst nicht mehr ausgetragen, auch Bewerbungen für zukünftige UCI-Events werden nicht mehr verfolgt.

Sonder-Transferfenster für russische Liga vorgeschlagen

Aufgrund des von Russland in der Ukraine geführten Krieges hat sich der polnische Fußball-Verband für eine außerordentliche Transferperiode für Spieler in der russischen Liga eingesetzt. Wie „The Guardian“ am Donnerstag berichtete, hat der polnische Verband einen entsprechenden Vorschlag an den Weltverband FIFA übermittelt, um Spielern der Liga die Möglichkeit für einen Clubwechsel einzuräumen. Russische Teams waren aufgrund des Angriffs auf das Nachbarland von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden.

Die deutschen Trainer Markus Gisdol (Lok Moskau) und Daniel Farke (Krasnodar) haben ihre Clubs bereits verlassen, wollten nicht mehr in Russland arbeiten. Diese Option sollen nun auch Spieler erhalten und bereits vor Öffnung des Transferfensters im Sommer wechseln dürfen. Aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland könnte es für Clubs problematisch werden, ihre Spieler zu bezahlen.

Am Mittwoch hatte die internationale Spielervereinigung Fifpro diesen Schritt ebenfalls ins Spiel gebracht. Man sei bereits in Gesprächen mit der FIFA und den Ligen, hieß es. Zudem forderte Fifpro, ausländischen Profis in Russland ein Sonderkündigungsrecht und damit einen ablösefreien Wechsel einzuräumen.

BVB-Spendenkampagne für die Ukraine

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund startet gemeinsam mit Fanvertretern eine Spendenkampagne für die Menschen in der Ukraine. Der BVB ruft zu Sach- und Medikamentenspenden auf, auch Geldbeträge sind willkommen. Ein Armband mit der Aufschrift „Stand with Ukraine" wird zudem online und im Fanshop verkauft.

Gemeinsam mit der Menschenrechtsorganisation Libereco werden laut Pressemitteilung vom Donnerstag bereits „die ersten 160 Tonnen medizinische Hilfsgüter" auf den Weg in die Ukraine gebracht. Spenden sind auch über die BVB-Stiftung „Leuchte auf" möglich.

Kieler Woche ohne russische und belarussische Segler

Die 128. Kieler Woche findet vom 18. bis 26. Juni ohne russische und belarussische Segler statt. Diese Entscheidung haben die Organisatoren unter Berufung auf den Beschluss des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vom 28. Februar getroffen. Darin heißt es, es werden „bis auf Weiteres keine Meldungen von Seglerinnen, Seglern und/oder unterstützenden Personen aus Russland oder Belarus angenommen. Bestehende Meldungen werden zurückgewiesen.“

Ebenso haben sich die Veranstalter der anderen großen deutschen Regattawochen entschieden: Weder bei der Warnemünder Woche (2. bis 10. Juli) noch bei der Travemünder Woche (22. bis 31. Juli) sind in diesem Jahr aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine Segler aus Russland oder Belarus zugelassen.

Europäischer Verband schließt Schwimmer aus Russland und Belarus aus

Der europäische Schwimmverband Len wird bis auf Weiteres keine russischen und belarussischen Sportler zu seinen Veranstaltungen einladen. „Die Len verurteilt die von Belarus unterstützten Aktionen der russischen Regierung bei ihrer Invasion in die Ukraine aufs Schärfste“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. „Dieser Kriegsakt hat das Leben der ukrainischen Bürger erschüttert und ist völlig gegen den Geist von

Sport.“ Zudem sollen bis auf Weiteres auch keine Len-Wettkämpfe in Russland und Belarus stattfinden.

Sollte sich an der Entscheidung nichts mehr ändern, wären russische und belarussische Schwimmer auch von den Europameisterschaften ausgeschlossen, die im August in Rom geplant sind.

Biathletinnen setzen Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Biathletinnen aus der ganzen Welt haben rund um das erste Rennen beim Weltcup im finnischen Kontiolahti Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt. Am Donnerstag traten neben der deutschen Frauen-Staffel viele andere Teams mit gelb-blauen Herzen an ihrer Kleidung oder den Waffen an. Das gesamte tschechische Team erschien mit winterlicher Kopfbedeckung in den ukrainischen Nationalfarben. Zudem wurden vor dem Start Bilder der ukrainischen Skijägerinnen und Skijäger auf einer großen Video-Leinwand gezeigt.

Nach der russischen Invasion in ihr Heimatland hat die ukrainische Mannschaft beschlossen, nicht mehr bei den verbleibenden drei Weltcups in diesem Winter an den Start zu gehen. In Ex-Weltmeister Dmytro Pidrutschnji und Staffel-Olympiasiegerin Julia Dschima kämpfen die besten Biathleten ihres Landes derzeit an der Front im Kriegseinsatz gegen Russland. An Sport ist für sie nicht zu denken.

„Ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin selber Soldat“, sagte der deutsche Ex-Weltmeister Erik Lesser zur Situation des Teams aus der Ukraine im ZDF: „In so einer Situation erstmal nach Hause zu reisen und dann die Olympia-Uniform gegen die Militär-Uniform zu tauschen, um dann Familie, Freunde und dein Land zu verteidigen. Das will ich mir nicht ausmalen.“

Auch nicht mehr am Start sind in Finnland Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus. Sie wurden vom Weltverband IBU bis auf Weiteres ausgeschlossen. Die Rennen in Kontiolahti finden nur rund 70 Kilometer von der russischen Grenze entfernt statt.

Formel 1 streicht Russland komplett aus Rennkalender

Die Formel 1 wird künftig nicht mehr in Russland fahren. In der vergangenen Woche hatte die Königsklasse des Motorsports als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine zunächst nur den Grand Prix von Russland in Sotschi in diesem Jahr gestrichen. Die Formel 1 erklärte nun am Donnerstag, dass sie den Vertrag mit dem Veranstalter des Großen Preises von Russland gekündigt habe. Damit werde „Russland in Zukunft kein Rennen mehr haben.“

Seit 2014 wurde in dem Schwarzmeerort Sotschi gefahren, in dem im gleichen Jahr auch die Olympischen Winterspiele stattfanden. Der Grand Prix in diesem Jahr war für den 25. September angesetzt gewesen. Eigentlich sollte in Sotschi in diesem Jahr ohnehin zum letzten Mal ein Rennen der Formel 1 stattfinden. Der geplante Umzug 2023 vor die Tore von St. Petersburg fällt damit aus.

Heimspiele auf neutralem Boden und keine Fans bei Partien von Belarus

Als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine müssen belarussische Fußball-Nationalmannschaften und -Clubs künftig ihre Heimspiele auf neutralem Boden austragen. Die Entscheidung gilt für alle Wettbewerbe der UEFA, wie das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes am Donnerstag mitteilte. Zudem dürfen bei diesen Spielen keine Zuschauer anwesend sein. Die UEFA behält es sich vor, weitere außerordentliche Sitzungen einzuberufen, um die rechtliche und faktische Situation neu zu bewerten.

Ex-Schach-Weltmeister Kasparow kritisiert Putin scharf

Der frühere Schach-Weltmeister Garri Kasparow hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach der Invasion Russlands in die Ukraine scharf kritisiert. „Es ist tragisch für mein Land. Tausende junge Russen sterben für diesen verrückten Diktator. Viele von ihnen wurden unter Putin geboren und sterben unter Putin“, sagte der 58-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitag).

Er hoffe, „dass dieser Krieg zum Kollaps seines Regimes“ führe. Es sei das erste Mal „seit dem Ende des Kalten Kriegs, dass fast die ganze Welt zusammenhält. In meinen wildesten Träumen hätte ich eine solche Solidarisierung binnen vier oder fünf Tagen nicht erwartet.“

Kasparow, Schach-Weltmeister von 1985 bis 2000, ist seit Jahren Putin-Kritiker. „Ich werde ständig gefragt, was passieren muss: Müssen Millionen Demonstranten auf dem Roten Platz stehen? Kommt es zu einem Palastcoup? Schreiten die Oligarchen ein? Es ist alles zusammen. Wenn Diktaturen enden, kann man nie vorhersagen, wer den letzten Zug macht“, sagte er und sprach von einem „Kontrollverlust“ bei dem russischen Präsidenten.

„Nach 22 Jahren mit einer solchen Machtfülle und niemandem, der einen kritisiert, ist es schwer, bei klarem Verstand zu bleiben. Er sieht alles aus seiner Blase“, sagte Kasparow. „Wir wissen, dass er nur sehr wenigen vertraut und nicht ins Internet geht. Wie soll so jemand realistisch bleiben?“ Es mache etwas mit Putin, „dass er das Leben auf diesem Planeten beenden kann. Die Diktatur eines Mannes in Russland ist bei Weitem die größte existenzielle Bedrohung der Menschheit.“

Ende von Gazprom-Zusammenarbeit: Terodde „sehr stolz“ auf Schalke

Schalkes Stürmer Simon Terodde begrüßt das Ende der Zusammenarbeit seines Arbeitgebers mit dem bisherigen Haupt- und Trikotsponsor Gazprom. Er sei „sehr stolz auf den Verein, weil sie sich sehr klar und frühzeitig positioniert haben“, sagte der Zweitliga-Rekordtorjäger am Donnerstag. „Das war auch Thema innerhalb der Mannschaft.“ Schalke war zuletzt mit dem Schriftzug „Schalke 04“ auf der Brust aufgelaufen.

Nach jahrelanger Partnerschaft hatte der Club die Zusammenarbeit mit Gazprom als Folge der russischen Invasion in die Ukraine beendet. Der russische Staatskonzern war seit 2007 der wichtigste Geldgeber des mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Traditionsclubs. Als möglicher Sponsor-Nachfolger wird das Wohnungsunternehmen Vivawest gehandelt. Schalke hat Gespräche mit dem Unternehmen bestätigt.

+++ 2. März 2022 +++

Russlands Olympisches Komitee wird nicht suspendiert

Trotz der Maßnahmen gegen Russlands Sportler wegen des Krieges in der Ukraine schließt das IOC eine Suspendierung des russischen Olympischen Komitees (ROC) weiter aus. „Wir können nur diejenigen zur Verantwortung ziehen, die für diesen Krieg verantwortlich sind. Das russische Olympische Komitee ist dafür nicht verantwortlich“, sagte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Mittwoch in einer Medienrunde. Die Sanktionen des Sports würden sich nicht gegen das russische Volk richten, versicherte Bach.

Damit könnten weiter Zuschüsse und Fördermittel aus den Töpfen des IOC an das ROC fließen. Bach versicherte, er habe mit vielen russischen Sportfunktionären Kontakt, die das Friedensziel des IOC unterstützen würden. Auch die jüngsten Maßnahmen wegen der staatlich organisierten Doping-Manipulationen hätten sich demnach nicht gegen das ROC gerichtet, sondern vielmehr gegen die politisch Verantwortlichen in der russischen Regierung, betonte Bach.

Am Montag hatte das IOC allen internationalen Verbänden empfohlen, Sportlerinnen und Sportler aus Russland und von seinem Verbündeten Belarus von Wettbewerben auszuschließen. Grund dafür sei der Bruch des olympischen Waffenstillstands, der noch bis 20. März gilt.

In welchem Fall noch härtere Sanktionen verhängt werden könnten oder die Strafen aufgehoben werden, habe das IOC lange und ergebnislos diskutiert, sagte Bach. „Wir werden uns nach den weiteren Entwicklungen richten“, sagte der 68-Jährige.

Bach versicherte, das IOC habe keine Sponsoren oder privaten Geldgeber aus Russland. Aus der gerade begonnenen Ausschreibung der europäischen Medienrechte für die Winterspiele in Mailand und Cortina 2026 und die Sommerspiele in Los Angeles 2028 seien die Märkte in Russland und Belarus vorerst ausgeschlossen worden.

Ausschluss russischer Sportler auch beim Klettern und Ringen

Auch die Weltverbände für Klettern (IFSC) und Ringen (UWW) folgen der Forderung des Internationalen Olympischen Komitees und schließen russische und belarussische Sportler von ihren Wettkämpfen aus. Das teilten die Verbände jeweils am Mittwoch mit.

Die Entscheidung sei in einer „bedauerlichen Situation“ gefallen, schrieb UWW. Demnach dürften „mit sofortiger Wirkung“ keine Ringer oder Funktionäre von UWW-angeschlossenen Verbänden in Russland und Belarus zu internationalen Wettkämpfen zugelassen werden. Beide Verbände teilten zudem mit, internationale Wettkämpfe, die in Russland oder Belarus geplant waren, auszusetzen oder abzusagen.

Das Internationale Olympische Komitee hatte empfohlen, russische und belarussische Sportler und Funktionäre von internationalen Wettbewerben auszuschließen. Hintergrund sind die Sanktionen im Zuge des Ukraine-Krieges gegen Russland und seinen Verbündeten Belarus.

Judo-Weltverband erteilt russischen Sportlern kein Startverbot

Der Judo-Weltverband IJF wird trotz des Ukraine-Kriegs keine russischen Sportler ausschließen. Die weltweite Entscheidung, alle russischen Athleten zu sanktionieren, werde nicht als gerechtfertigt angesehen, teilte die IJF am Mittwoch mit. Ein Ausschluss würde die Eskalation der Gewalt fortsetzen. Russische Athleten können demnach unter der Flagge und Hymne des Weltverbands antreten.

Sportler, die an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, würden „Frieden und internationale Solidarität“ fördern, hieß es. In ihrer Mitteilung schrieb die IJF lediglich von einem „Konflikt zwischen Russland und der Ukraine“. Wegen der Invasion Russlands in die Ukraine hatte das Internationale Olympische Komitee allen internationalen Verbänden empfohlen, Sportlerinnen und Sportler aus Russland und von seinem Verbündeten Belarus von Wettbewerben auszuschließen.

Zuletzt war der für Mai geplante Grand Slam im russischen Kasan abgesagt worden. Nun teilte die IJF mit, dass alle Wettkämpfe in Russland abgesagt worden seien.

Im Judo ist der Einfluss Russlands enorm. Weltverbandspräsident Marius Vizer gilt als Freund von Putin. Zudem werden die beiden wichtigsten Verbände (IJF und EJU) von zahlreichen russischen Unternehmen gestützt. Die EJU etwa präsentierte erst kürzlich drei neue Sponsoren aus Russland. Die IJF hatte zuletzt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Ehrenpräsident und Botschafter der Sportart suspendiert.

Keine russischen Mannschaften mehr bei Videospiel FIFA

Der Videospielhersteller Electronic Arts (EA) hat angekündigt, wegen des Ukraine-Krieges alle russischen Teams aus seinen Spielen der FIFA-Reihe und dem Eishockey-Spiel NHL 22 zu entfernen. Das geschehe in Übereinstimmung mit der Entscheidung der internationalen Verbände, die russischen Mannschaften von Wettbewerben zu suspendieren. Das verkündeten EA Sports FIFA und NHL am Mittwoch auf Twitter. Man stehe in Solidarität mit dem ukrainischen Volk und fordere ein Ende der Invasion in die Ukraine.

Die Entscheidung umfasse alle russischen Klubs sowie die Nationalmannschaft in den Spielen FIFA 22, FIFA Mobile und FIFA online. Beim Spiel NHL 22 werden zudem belarussische Mannschaften entfernt, wie es auf Twitter hieß. Das geschehe in den „kommenden Wochen“. Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA hatten Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert.

Belarussischer Tennisstar Asarenka bestürzt über Krieg in der Ukraine

Der belarussische Tennisstar Wiktoria Asarenka, ehemalige Weltranglistenerste und zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin, hat sich bestürzt gezeigt angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. „Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie viele unschuldige Menschen von dieser Gewalt betroffen sind und weiterhin betroffen sein werden", schrieb die 32-Jährige bei Twitter.

„Ich habe die Menschen in der Ukraine und in Belarus immer als freundlich und einander unterstützend erlebt. Es ist hart, die gewaltsame Trennung mitzuerleben, die derzeit stattfindet", führte Asarenka aus.

Am Dienstag hatte der Internationale Tennisverband (ITF) bekannt gegeben, dass die Mannschaften aus Russland und Belarus von den Wettbewerben um den Davis Cup und den Billie Jean King Cup ausgeschlossen werden. Die Spielerinnen und Spieler können jedoch weiterhin an Turnieren der ATP- bzw. WTA-Tour teilnehmen – allerdings unter neutraler Flagge.

Das autoritär regierte Belarus und Russland sind eng miteinander verbunden. Belarus wurde vom russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin als wichtiger Standort für den Einmarsch seiner Truppen in die benachbarte Ukraine genutzt.

Startverbot für Reiter und Pferde aus Russland und Belarus

Reiter, Pferde und Offizielle aus Russland und Belarus dürfen nicht mehr an internationalen Turnieren teilnehmen. Das beschloss der Vorstand des Weltreiterverbandes FEI am Mittwoch. Das Verbot schließt nach FEI-Angaben auch Starts unter neutraler Flagge aus. Die Regelung trete am Sonntag um Mitternacht in Kraft. Zuvor hatte der Weltverband bereits beschlossen, sämtliche Turniere in Russland und Belarus aus dem Kalender zu streichen.

Großer Erfolg für Ukraine-Hilfsaktion von Hannover 96 vor Pokalspiel

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am Mittwoch vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen RB Leipzig eine Hilfsaktion für Kriegsflüchtlinge im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet gestartet. Vor dem Stadion und auf dem nahe gelegenen Schützenplatz wurden in zwei Reisebussen Sachspenden wie Decken, Schlafsäcke, warme Kleidung, Babynahrung, Hygieneartikel oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente gesammelt. Bereits anderthalb Stunden vor dem Anpfiff um 18.30 Uhr hatten Fußball-Fans und andere Bürger mehr Hilfsgüter gespendet, als zwei Busse transportieren können.

„Wir sind mit unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Und wir wollen die große Wirkung dieses Spiels für eine solche Aktion nutzen“, sagte der Stadionsprecher von Hannover 96 vor dem Beginn der Viertelfinal-Partie vor 25.000 Zuschauern. Die Busse sollen noch am Mittwochabend in das Krisengebiet aufbrechen und auf der Rückfahrt möglichst viele Menschen mit nach Hannover bringen, teilten die 96er nach Rücksprache mit der Stadt Hannover mit. Die Stadt wolle die Kriegsflüchtlinge nach der Ankunft in Hannover auf städtische Unterkünfte verteilen.

Druck für Masepin: Britischer Motorsportverband schließt Russen aus

Mick Schumachers russischem Formel-1-Stallrivalen Nikita Masepin droht das nächste Problem. Der britische Motorsportverband teilte am Mittwoch mit, dass Teams, Fahrer und Offizielle mit einer russischen oder belarussischen Rennlizenz nicht an den Wettbewerben im Vereinigten Königreich teilnehmen dürfen. Damit wäre auch der Grand Prix von Großbritannien am 3. Juli in Silverstone gemeint. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe Motorsport UK die Entscheidung in Absprache mit der britischen Regierung und den nationalen Sportverbänden getroffen.

Dem sogenannten International Sporting Code zufolge kann der britische Motorsportverband so eine Entscheidung wie einen Ausschluss aber nur für nationale Wettbewerbe durchsetzen, jedoch nicht für internationale Wettbewerbe wie die Formel 1.

„Es ist unsere Pflicht, jeden Einfluss und jedes Druckmittel zu nutzen, um diese völlig ungerechtfertigte Invasion in der Ukraine zu stoppen“, erklärte Verbandschef David Richards.

Der Motorsport-Weltverband Fia hatte tags zuvor Masepin nicht von den Rennen ausgeschlossen. Der 22-jährige Moskauer dürfte „bis auf Weiteres“ als neutraler Athlet und unter „Fia Flagge“ starten. Er muss sich zudem schriftlich ausdrücklich zu Frieden und politischer Neutralität bekennen.

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte in der vergangenen Woche die weitere Zukunft von Masepin als Fahrer und vom russischen Bergbauunternehmen Uralkali als Geldgeber offengelassen.

IOC unterstützt Paralympics-Zulassung von Russland: „Wir haben vollen Respekt für diese Entscheidung“

Das IOC unterstützt die umstrittene Entscheidung der Paralympics-Macher zur Zulassung von Behindertensportlern aus Russland und Belarus bei den Winterspielen in Peking. „Dieser Beschluss ist im Einklang mit den übergreifenden Empfehlungen. Wir haben vollen Respekt für diese Entscheidung“, sagte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Mittwoch in einer Medienrunde.

Entgegen der zahlreichen Sanktionen in der internationalen Sportwelt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine dürfen Sportler aus Russland und Belarus an den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Athleten beider Länder werden nach einem Beschluss des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) als neutrale Athleten dabei sein. Für die Entscheidung gab es international Kritik, auch von den deutschen Spitzenverbänden.

Bach indes verwies darauf, das IPC habe sich an den zweiten Punkt der Empfehlungen des IOC vom Montag gehalten. Die Spitze des IOC hatte darin den internationalen Verbänden geraten, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus als neutrale Teilnehmer starten zu lassen, wenn ein Ausschluss zeitlich oder juristisch nicht mehr möglich sei. In diesem Fall müssten die Sportler beider Länder auf ihre Flaggen, nationale Symbole und Farben sowie ihre Hymnen verzichten.

Jarmolenko fordert russische Fußballer zum Handeln auf

Der ukrainische Fußballstar Andrej Jarmolenko (32) hat die russische Nationalmannschaft mit eindringlichen Worten zum Handeln aufgefordert. Der Offensivspieler von West Ham United kritisierte das Schweigen der russischen Profis zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in einem Video auf Instagram.

„Ich habe eine Frage an die russischen Nationalspieler: Jungs, warum sitzt ihr wie die Blöden da und sagt nichts?", fragte der frühere Profi von Borussia Dortmund, der als Sohn ukrainischer Eltern im russischen St. Petersburg geboren wurde: „In meinem Land töten sie Menschen, Frauen, Mütter, unsere Kinder. Aber ihr sagt nichts, ihr kommentiert nichts."

Er kenne viele Spieler aus Russlands Nationalmannschaft. „Ihr habt mir alle gesagt, dass es nicht so sein sollte, dass euer Präsident sich nicht korrekt verhält", sagte Jarmolenko weiter: „Also Jungs, ihr habt Einfluss auf die Leute, zeigt es ihnen, ich flehe euch an. Es ist an der Zeit, eure Ellenbogen zu zeigen – im wahren Leben."

Am Dienstag hatte sich eine Gruppe um Jarmolenko und Oleksandr Zinchenko von Manchester City in einer Videobotschaft bereits für ein Ende des Krieges ausgesprochen. Neben den beiden Premier-League-Stars kamen auch weitere ukrainische Spieler in dem rund zweiminütigen Video zu Wort. Darin riefen sie dazu auf, „die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine mit allen möglichen Mitteln zu zeigen" und sich „der russischen Propaganda zu widersetzen".

Rodel-Verband FIL schließt Russen aus – und ermittelt gegen Aktive

Auch der Rodel-Weltverband FIL hat auf den Krieg in der Ukraine reagiert und russische Athletinnen und Athleten bis auf Weiteres von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Zudem werde nun eine Untersuchung gegen einige Aktive wegen „herabwürdigender und beunruhigender Social-Media-Posts gegen die Ukraine eingeleitet". Das teilte die FIL am Mittwoch mit, ohne Namen zu nennen.

Gegenstand der Untersuchung sind unter anderem offenbar der langjährige Weltcup-Starter Stepan Fedorow (34) und Doppelsitzer Wsewolod Kaschkin (23). Beide beteiligen sich seit Kriegsbeginn via Instagram aktiv an der Verbreitung russischer Propaganda zur Rechtfertigung der Angriffe.

Ebenfalls am Mittwoch reagierte auch der Weltverband für Bob und Skeleton (IBSF) und sperrte den russischen Bob-Verband zumindest bis zum nächsten Kongress im Juli.

Boxweltverband hilft Ukraine-Sportlern und dankt deutschem Verband

Der Weltverband der Amateurboxer IBA hat Initiativen zur Unterstützung des ukrainischen Boxteams angekündigt. Der Verband teilte am Mittwoch mit, die ukrainischen Boxer und Boxerinnen wie auch andere Teammitglieder finanziell und logistisch zu unterstützen, damit diese weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen können. „Wenn möglich, wird die IBA auch humanitäre Hilfe für ukrainische Teammitglieder leisten, die in den Nachbarländern ankommen“, informierte der Verband.

Ausdrücklich bedankte sich die IBA „für die großzügige Gastfreundschaft des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) und des Deutschen Olympischen Komitees (DOSB), die ukrainische Boxer und andere Teammitglieder willkommen hießen, die kürzlich am Strandja Memorial Turnier in Sofia teilnahmen“, heißt es in der Mitteilung.

Der DBV hat 30 Boxerinnen und Boxer aus der ukrainischen Nationalmannschaft mit ihren Trainern aufgenommen. Das Team trainiert vorerst in Heidelberg. „Wir bieten ihnen unbegrenzte Gastfreundschaft an“, sagte DBV-Präsident Erich Dreke am Mittwoch. „Es gibt auch vom DOSB, von Ministerien und anderen Einrichtungen große Zustimmung. Die Unterstützung ist einmalig.“

BVB entzieht Altkanzler Schröder die Ehrenmitgliedschaft

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Altkanzler Gerhard Schröder die Ehrenmitgliedschaft entzogen. „Über einen entsprechenden und einstimmig getroffenen Präsidiumsbeschluss unterrichtete Vereinspräsident Dr. Reinhard Rauball den Bundeskanzler a.D. am Vormittag in einem persönlichen Gespräch", teilte der BVB am Mittwoch mit.

Die Borussia hatte bereits am Montag betont: Die Übernahme von Führungspositionen in russischen Staatskonzernen durch ein BVB-Ehrenmitglied ist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und des damit einhergehenden gravierenden Verstoßes gegen geltendes Völkerrecht nicht akzeptabel.

Schröder fungiert derzeit unter anderem als Aufsichtsratschef des russischen Mineralölunternehmens Rosneft. Schröder steht wegen seines engen Verhältnisses zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nach der Invasion in der Ukraine massiv in der Kritik.

Spielervereinigung dringt auf Kündigungsoption für Profis in Russland

Die internationale Spielervereinigung Fifpro bemüht sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine um eine Kündigungsoption für ausländische Fußball-Profis in Russland. Wie die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtete, soll sich die Spielergewerkschaft auf eine Musterklausel zu Höherer Gewalt für internationale Verträge beziehen. Die ausländischen Profis sollen demnach ihre Verträge in Russland einseitig kündigen dürfen, um ablösefrei wechseln zu können. „Wir arbeiten an einem Plan, der es ausländischen Spielern ermöglicht, ihre Verträge mit russischen Vereinen zu kündigen“, teilte die Fifpro mit.

Die Spielervereinigung soll zudem darauf drängen, dass betroffene Profis auch nach dem Ende des Winter-Transferfensters wechseln dürfen und nicht bis zum Sommer auf eine neue Anstellung warten müssen. „Wir sprechen mit den Ligen und mit der Fifa (Fußball-Weltverband) über Änderungen der Regelungen, um Spielern, die aktuell in Russland sind, zu erlauben, ihre Vereine zu verlassen und woanders eine Anstellung zu finden“, sagte Fifpro-Generalsekretär Jonas Bär-Hoffmann der BBC.

Ukrainischer Nationalspieler Rakizkyj löst Vertrag mit Zenit auf

Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verlässt der ukrainische Fußball-Nationalspieler Jaroslaw Rakizkyj den russischen Meister Zenit St. Petersburg. Der Klub aus der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin ging am Mittwoch nur indirekt auf die Umstände ein.

„Aufgrund einer schwierigen familiären Situation bat der Spieler den Verein um eine vorzeitige Vertragsauflösung“, teilte der Verein mit. Der Klub dankte dem Abwehrspieler für seinen Einsatz: „Wir wünschen der Familie und den Freunden von Jaroslaw Rakizkyj aufrichtig alles Gute und hoffen natürlich auf ein Wiedersehen auf dem Fußballplatz.“

Rakizkyj war im Januar 2019 vom ukrainischen Top-Klub Schachtjor Donezk nach St. Petersburg gewechselt. Er absolvierte dort nach Vereinsangaben seitdem 108 Spiele, in denen er 7 Tore erzielte.

Paralympics: Ukrainisches Team mit Polizeieskorte in olympische Dörfer geleitet

Die Veranstalter der Paralympischen Spiele in Peking haben für die ukrainische Mannschaft offenbar die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Nach Ankunft am Flughafen wurden die Busse der insgesamt 20 Athleten und neun Betreuer von einer mehrere Fahrzeugen starken Polizeieskorte in die paralympischen Dörfer geleitet. Das Team war am Dienstag im schwer gebeutelten Heimatland aufgebrochen und kam nach Zwischenlandung in Istanbul am Mittwochnachmittag Ortszeit in der chinesischen Hauptstadt an.

Die ebenfalls im Flieger befindlichen Delegationen beispielsweise aus Ungarn, Kroatien oder Griechenland durften ohne polizeiliche Begleitung ins Dorf fahren. Gleiches galt für das bereits am Sonntag angekommene deutsche Team.

Kurz nach der Landung der Ukrainer beschloss das IPC, die russischen und belarussischen Sportler trotz des Angriffskrieges ihrer Länder gegen die Ukraine als neutrale Athleten bei den Winterspielen starten zu lassen. Die Paralympics werden am Freitag im Pekinger "Vogelnest" eröffnet.

Uefa spendet eine Million Euro für ukrainische Kinder

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat über ihre Stiftung eine Million Euro für die Unterstützung ukrainischer Kinder nach dem Angriff Russlands gespendet. Das Geld soll nicht nur Kindern in der vom Krieg betroffenen Ukraine, sondern auch jugendlichen Flüchtlingen in den Nachbarländern zugute kommen. Vorsitzender der Stiftung ist Uefa-Präsident Aleksandar Ceferin.

"Kinder sind in Konflikten sehr verletzlich, und es ist unsere Pflicht, zum Schutz ihrer Grundrechte und ihrer Gesundheit beizutragen. Dank der Solidarität des europäischen Fußballs und der Unterstützung unserer Partner werden wir in der Lage sein, einen Teil der Hilfe zu leisten, die Kinder in der Ukraine und in den Nachbarländern dringend benötigen", betonte Ceferin.

Die Uefa-Stiftung für Kinder beschloss außerdem, einen Soforthilfefonds in Höhe von 100.000 Euro zur Unterstützung ukrainischer Kinder und Flüchtlinge bereitzustellen. Der Nothilfefonds wird dem Fußballverband der Republik Moldau zur Verfügung gestellt, der bereits mit lokalen Organisationen, die im humanitären Bereich tätig sind, zusammenarbeitet.

So sollen ukrainische Flüchtlingskinder unterstützt werden, die im Land ankommen. Ein Teil dieser Summe soll auch für die Versorgung von Kinderkrankenhäusern in der Ukraine mit Medikamenten und Hilfsgütern verwendet werden.

Auch die DFB-Stiftung Egidius Braun und die Stiftung "Die Mannschaft" der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes hatten im Rahmen ihrer gemeinsamen Initiative "Kinderträume" eine Soforthilfe in Höhe von 100.000 Euro für notleidende Kinder und Jugendliche in der Ukraine zur Verfügung gestellt.

Der Präsident des Fußballverbandes der Republik Moldau, Leonid Oleinicenco, fügte hinzu: "Diese konkrete Unterstützung des europäischen Fußballs und der Uefa-Stiftung für Kinder wird uns helfen, die Grundbedürfnisse von Familien und ihren Kindern über lokale humanitäre Organisationen zu befriedigen."

Ohne ein Spiel: Trainer Farke verlässt Krasnodar wieder

Der deutsche Fußballtrainer Daniel Farke hat nach nur knapp sieben Wochen und keinem einzigen Pflichtspiel die Zusammenarbeit mit dem russischen Klub FK Krasnodar wieder beendet. Hintergrund ist ganz offensichtlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

"Die derzeitige politische Entwicklung und die damit verbundene Bitte unserer Kinder, Ehefrauen, Familien und Freunde, nach Hause zu kommen sowie das Wegbrechen aller sportlicher Perspektiven, führte nun zu diesem wohl überlegten Entschluss", teilte Farke auf SID-Anfrage mit.

Der 45-Jährige, der Mitte November 2021 beim englischen Erstligisten Norwich City entlassen worden war, hatte bei den Russen Mitte Januar einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Der Kontrakt wurde einvernehmlich aufgelöst. Auch seine Assistenten Edmund Riemer, Christopher John und Chris Domogalla verlassen Krasnodar.

Alexej Antonjuk tritt zunächst kommissarisch die Nachfolge an. Für Farke, der bei Norwich seit 2017 tätig gewesen war, war es die zweite Station im Ausland.

Russland und Belarus bei Paralympics dabei

Sportler aus Russland und Belarus dürfen trotz des Ukraine-Krieges bei den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Sie müssen als neutrale Athleten an den Start gehen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Mittwoch bekannt.

Everton setzt russische Sponsoring-Vereinbarungen aus

Der englische Fußball-Erstligist FC Everton hat angesichts des russischen Krieges in der Ukraine mit sofortiger Wirkung seine kommerziellen Sponsoring-Vereinbarungen mit den Unternehmen des Oligarchen Alischer Usmanow ausgesetzt.

Laut einer Mitteilung, die der Klub am Mittwoch veröffentlichte, betrifft dies die Zusammenarbeit mit USM, dem Telekommunikationsunternehmen Megafon und dem Internetdienstleister Yota, an denen der russische Milliardär Usmanow bedeutend beteiligt ist.

Der 68-Jährige, der als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, hatte erst am Dienstag sein Amt als Präsident des Fecht-Weltverbandes FIE bis auf Weiteres niedergelegt.

"Jeder bei Everton ist nach wie vor schockiert und traurig über die entsetzlichen Ereignisse in der Ukraine", hieß es in dem Klub-Statement: "Diese tragische Situation muss so schnell wie möglich beendet und jeder weitere Verlust von Menschenleben muss vermieden werden."

Spieler, Trainerteam sowie alle Mitarbeiter würden den ukrainischen Everton-Profi Witalii Mykolenko und seine Familie zudem "voll und ganz" unterstützen "dies auch weiterhin tun".

Ukrainischer Biathlet ums Leben gekommen

Der ukrainische Biathlet Jewhen Malyschew ist im Krieg gegen Russland ums Leben gekommen. "Der Verband meldet den tragischen Tod eines Mitglieds der Junioren-Nationalmannschaft, Jewhen Malyschew. Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen unser tiefstes Beileid aus", teilte der ukrainische Verband mit.

Auch die Internationale Biathlon-Union (IBU) drückte am Mittwoch "ihr tief empfundenes Beileid zum Verlust des ehemaligen ukrainischen Biathleten Jewhen Malyschew aus, der diese Woche im ukrainischen Militärdienst gestorben ist". Der Verband verurteile "erneut die russischen Angriffe auf die Ukraine und die Unterstützung durch Belarus und bekräftigt seine Hoffnung auf ein sofortiges Ende des Krieges".

Der 19-jährige Malyschew war im Militärdienst im Einsatz und ist angeblich bei einer Schlacht nahe Charkow gefallen. Überprüfen lassen sich diese Angaben von unabhängiger Stelle nicht. Malyschew gehörte der Junioren-Nationalmannschaft der Ukraine an, beendete vor zwei Jahren aber seine Karriere.

Auch zwei Fußball-Profis sind dem russischen Angriff zum Opfer gefallen. Wie die internationale Spielervereinigung FIFPro bestätigte, haben Witali Sapylo (21) und Dimitri Martynenko (25) im Krieg in ihrem Heimatland ihr Leben gelassen.

"Mögen sie beide in Frieden ruhen", schrieb FIFPro auf Twitter. Sapylo war Nachwuchstorwart von Karpaty Lwiw (3. Liga), Martynenko hatte zuletzt für den FC Gostomel (2. Liga) gespielt

Ukrainischer Biathlet Pidrutschnji im Kriegsdienst

Der ukrainische Ex-Weltmeister Dmytro Pidrutschnji hat mit einem emotionalen Post aus seinem Kriegsdienst viele Reaktionen aus der gesamten Biathlon-Welt hervorgerufen. „Ich bin allen dankbar, die mir schreiben und sich Sorgen um meine Familie machen, und denen, die die Ukraine unterstützen und helfen“, schrieb der 30-Jährige beim Internetdienst Instagram. Dazu zeigte er sich auf einem Foto in Militär-Uniform mit Helm: „Ich bin derzeit in meiner Heimatstadt Ternopil und diene in der Nationalgarde der Ukraine. Dieses Foto wurde während des Luftalarms aufgenommen.“

Noch vor zwei Wochen startete der beste Skijäger seines Landes bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Nach der Invasion Russlands in die Ukraine gab sein Verband bekannt, dass kein Ukrainer bei den verbleibenden drei Weltcup-Stationen antreten wird. Laut Medienberichten kämpfen auch andere Biathleten an der Front, darunter in Julia Dschima die beste Frau, die 2014 in Sotschi noch Olympia-Gold mit der Staffel der Ukraine geholt hatte.

„Bleib stark“, antwortete der deutsche Ex-Weltmeister Benedikt Doll auf Pidrutschnjis Post in dem sozialen Netzwerk. „Wir alle sind mit dir“, antwortete der Italiener Thomas Bormolini. Die norwegische Olympiasiegerin Tiril Eckhoff schrieb: „Pass auf dich auf und bleib stark.“ Dazu hinterließen viele sportliche Rivalen Herzen in den ukrainischen Nationalfarben gelb und blau.

Pidrutschnji ist in dieser Saison als 34. im Gesamtweltcup der stärkste Ukrainer. Vor drei Jahren hatte er in Schweden den WM-Titel in der Verfolgung gewonnen.

IBU schließt Biathlon-Teams aus Russland und Belarus aus

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat Russland und Belarus "bis auf Weiteres" von allen internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen. Dies beschloss der IBU-Vorstand angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Auf einer regulären Sitzung am 17. März will die IBU darüber hinaus sogar eine Aufhebung der Mitgliedschaft beider Verbände erörtern.

Russland ist bereits seit 2017 kein vollwertiges IBU-Mitglied mehr. Dies bedeutet, dass in Russland bis 2026 keine Veranstaltungen stattfinden und dass Vertreter des russischen Verbandes RBU keine offiziellen Ämter in der IBU bekleiden dürfen.

Die Maßnahmen seien "notwendig", teilte die IBU am Mittwoch mit, "um sich mit der Ukraine und der Olympischen Gemeinschaft solidarisch zu zeigen". Man wolle damit die Integrität der IBU-Wettkämpfe schützen.

Die Teams aus Russland und Belarus hatten bereits zuvor einen Boykott der anstehenden Weltcups angekündigt. Grund war die ursprüngliche IBU-Entscheidung, russische und weißrussische Athletinnen und Athleten nur noch unter neutraler Flagge starten zu lassen.

+++ 1. März +++

Masepin darf weiter in der Formel 1 fahren

Mick Schumachers russischer Formel-1-Stallrivale Nikita Masepin kann weiter in der Königsklasse des Motorsports fahren. Der 22-jährige Moskauer darf allerdings „bis auf Weiteres“ nur noch als neutraler Athlet starten. Unter anderem diese Entscheidung verkündete der Motorsport-Weltrat nach einer außerordentlichen Sitzung am Dienstag vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine.

Demnach dürfen russische und belarussische Fahrer sowie Offizielle nur als neutrale Teilnehmer und unter „Fia Flagge“ bei internationalen Wettbewerben dabei sein. Sie müssen sich „ausdrücklich zur Einhaltung der Fia-Grundsätze des Friedens und der politischen Neutralität“ verpflichten.

Tennis-Verbände schließen Russland teilweise aus

Russische und belarussische Tennisprofis, darunter der neue Weltranglistenerste Daniil Medwedew, dürfen weiterhin bei ATP- und WTA- organisierten Turnieren, einschließlich der Grand Slams, antreten. Dies gaben beide Organisationen am Dienstagabend bekannt. "Bis auf Weiteres" werden die Aktiven jedoch nicht unter der Flagge Russlands und von Belarus teilnehmen, heißt es in der Erklärung weiter.

Die ATP- und WTA-Turniere, die im Oktober in Moskau stattfinden sollten, wurden jedoch ausgesetzt.

Der Internationale Tennisverband (ITF) ordnete hingegen die "sofortige Suspendierung" des Russischen Tennisverbands (RTF) und des Belarussischen Tennisverbands (BTF) an, damit sind diese auch von der Teilnahme an internationalen ITF-Mannschaftswettbewerben ausgeschlossen. Dies betrifft in erster Linie den Davis Cup (Männer) und den Billie Jean King Cup (Frauen) - in beiden Wettbewerben setzte sich im Vorjahr Russland durch.

Russische Radsport-Teams auseschlossen

Nationalmannschaften und Rennställe aus Russland und Belarus sind für internationale Radrennen suspendiert. Das entschied der Weltverband UCI am Dienstag und reagierte damit auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Fahrer der beiden Länder dürfen aber weiter für internationale Radteams Rennen bestreiten, allerdings nicht unter russischer oder belarussischer Flagge. Damit darf beispielsweise auch der russische Rundfahrt-Spezialist Alexander Wlassow vom deutschen Bora-hansgrohe-Team weiter eingesetzt werden.

BVB will Ukraine unterstützen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund plant eine Hilfsaktion in der Ukraine. Man konzentriere seine Kraft in diesen Tagen auf die pragmatische, direkte, wirtschaftliche und medizinische Hilfe in der Ukraine, teilte der BVB mit: "Gemeinsam mit der kompletten BVB-Familie werden wir eine Aktion starten, die der leidenden Bevölkerung in der Ukraine unmittelbar hilft." Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Den Angriff Russlands verurteilte der Tabellenzweite als "einen eklatanten Verstoß gegen geltendes Völkerrecht" und "schändliche Aggression".

World Athletics schließt Russland und Belarus aus

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) hat sämtliche Athleten, Betreuer und Offiziellen aus Russland und Belarus "mit sofortiger Wirkung für die absehbare Zukunft" von allen Veranstaltungen unser seiner Federführung ausgeschlossen. Dies betrifft u.a. die anstehenden Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad (18. bis 20. März) und die Freiluft-WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli). Dies gab World Athletics am Dienstag nach einer Sitzung seines Councils bekannt.

Der WA-Rat beschloss außerdem, auf seiner für 9. und 10. März anberaumten Sitzung "weitere Maßnahmen" zu prüfen, darunter die Suspendierung des belarussischen Verbands. Der russische Leichtathletikverband (RusAF) ist seit 2015 aufgrund von Dopingverstößen bereits suspendiert.

Usmanow nicht mehr Präsident vom Fechtverband

Der russische Milliardär Alischer Usmanow legt sein Amt als Präsident des Fecht-Weltverbandes FIE bis auf Weiteres nieder. Der 68-Jährige, ein enger Vertrauter von Wladimir Putin und seit Montag Ziel von Sanktionen der Europäischen Union, gab seinen Rückzug am Dienstag auf der Verbandshomepage bekannt.

Usmanow, ehemals Anteilseigner beim englischen Fußball-Klub FC Arsenal, nannte die Sanktionen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine in seinem Statement "unfair", er sprach von "falschen und diffamierenden Anschuldigungen", die seine Ehre, Würde und berufliche Reputation zerstörten. Der Oligarch und Leiter der Holding USM (u.a. Metall, Bergbau, Telekommunikation) werde gegen die Sanktionen juristisch vorgehen und bis dahin sein Amt ruhen lassen.

Weltkanuverband schließt Russland und Belarus aus

Der Welt-Kanuverband ICF hat Athleten aus Russland und Belarus aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine bis auf weiteres von allen Veranstaltungen ausgeschlossen. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. Zusätzlich zu den Athleten habe das ICF-Exekutivkomitee beschlossen, alle Offiziellen aus Russland und Belarus von der Teilnahme an vom Verband sanktionierten Veranstaltungen sowie von der Teilnahme an Sitzungen, Ausschüssen und Foren des ICF auszuschließen, hieß es weiter.

Russland verbietet deutschen Eiskunstlauf-Paaren die Einreise

Russland hat den Paarläufern Minerva Hase und Nolan Seegert sowie den Eistänzern Katharina Müller und Tim Dieck die Einreise zum Training verweigert. „Dies hat uns die Bundeswehr mitgeteilt“, sagte Reinhard Ketterer, Vizepräsident Leistungssport der Deutschen Eislauf-Union, der Deutschen Presse-Agentur. Beide Paare sind in der Sportförderung der Bundeswehr.

Das Bundesverteidigungsministerium äußerte sich nicht zum geplatzten Vorhaben der Eiskunstläufer. Es teilte auf dpa-Anfrage mit, dass es am Dienstag entschieden habe, allen Sportsoldaten und -soldatinnen die Teilnahme an Reisen sowie Trainings- und Wettkampfmaßnahmen in Russland und Belarus zu verbieten. Das Verbot beziehe sich auf Aktivitäten, die im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit stattfänden.

Spieler spendet fast 50.000 Euro

Nach seiner Flucht aus der Ukraine hat Fußballprofi Junior Moraes fast 50.000 Euro an das Land gespendet. Sein Verein Schachtjor Donezk postete auf Instagram ein Bild mit dem Überweisungsbeleg und bedankte sich bei Moraes. Demnach spendete der brasilianische Fußballer, der auch die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt, 1.675.000 Hrywnja - umgerechnet etwa 49.000 Euro. Der 34-Jährige war zuvor mit seinen brasilianischen Mannschaftskollegen wegen des Krieges aus der Ukraine geflohen. Moraes spielt seit 2018 bei Schachtjor Donezk.

adidas setzt Partnerschaft mit russischem Fußball-Verband aus

Der deutsche Sportartikelhersteller adidas hat die Partnerschaft mit dem russischen Fußball-Verband aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Im Jahr 2020 hatte adidas einen Umsatz von 584 Millionen Euro in Russland verbucht.

Norwegen schließt Russen und Belarussen von Ski-Weltcups aus

Aus Solidarität mit der Ukraine hat der norwegische Skiverband Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an den Weltcup-Wettkämpfen in Norwegen in dieser Woche verweigert. Die Norweger hätten nicht darauf warten können, dass sich der Weltverband Fis entscheide, erklärte Verbandspräsident Erik Røste am Dienstag.

„Der norwegische Skiverband kann zum Ausdruck bringen, dass er keine russische oder belarussische Teilnahme wünscht, aber er kann ihnen nicht verweigern teilzunehmen“, sagte Generalsekretär Michel Vion im norwegischen Rundfunk.

Zu einem Konflikt vor Ort wird es aber nicht kommen. Die russischen Skilangläufer, Skispringer und Nordischen Kombinierer würden am Mittwoch abreisen, hieß es.

Gisdol tritt als Trainer in Moskau zurück

Markus Gisdol ist nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine als Trainer von Lokomotive Moskau zurückgetreten. "Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet", sagte der 52-Jährige der Bild: "Das geht mit meinen Werten nicht überein."

FIVB entzieht Russland die Volleyball-WM

Der Volleyball-Weltverband FIVB hat angesichts des Krieges in der Ukraine Russland die Weltmeisterschaft der Männer entzogen. Das Turnier hätte ursprünglich vom 26. August bis 11. September stattfinden sollen. Wie die FIVB am Dienstag mitteilte, seien der russische Verband und das Organisationskomitee informiert worden. Der Weltverband werde nach alternativen Gastgebern suchen.

Die FIVB sei "zu dem Schluss gekommen, dass es aufgrund des Krieges in der Ukraine unmöglich wäre, die Weltmeisterschaft in Russland vorzubereiten und durchzuführen", teilte die FIVB in einem Statement mit.

"Nach der russischen Militärinvasion in der Ukraine ist die FIVB nach wie vor zutiefst besorgt über die eskalierende Situation und um die Sicherheit der Menschen in der Ukraine", hieß es in der Erklärung.

Zuvor hatte die FIVB bereits die in Russland angesetzten Nations-League-Spiele verlegt, auch dort will der Weltverband nach Alternativen suchen.

NHL beendet Geschäftsbeziehungen nach Russland

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihre Geschäftsverbindungen nach Russland gestoppt. "Die National Hockey League verurteilt den Einmarsch Russlands in der Ukraine und drängt auf eine schnellstmögliche friedliche Lösung", teilte die Liga in einem Statement mit. Daher werde man nicht nur die Beziehungen zu russischen Geschäftspartnern aussetzen, sondern auch die eigenen russischsprachigen Online-Auftritte vorerst pausieren.

Auch die Option, Russland als Austragungsort für künftige NHL-Wettbewerbe zu wählen, sei nun kein Thema mehr, hieß es weiter. Zugleich beteuerte die Liga ihre Unterstützung für russische Profis, die "im Namen ihrer Klubs und nicht im Rahmen Russlands spielen". Diese Spieler und ihre Familien befänden sich "in einer äußerst schwierigen Lage".

Zuvor hatte am Montag das Internationale Olympische Komitee (IOC) angesichts der Invasion in die Ukraine empfohlen, russische und belarussische Athletinnen und Athleten nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu lassen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) schloss sich den Forderungen an.

+++ 28. Februar 2022 +++

Klopp verurteilt Krieg gegen die Ukraine

Jürgen Klopp hat die russische Invasion in der Ukraine verurteilt. „Ich bin fast 55 Jahre alt. Es übersteigt mein Verständnis, wie ein Erwachsener die ganze Welt in so eine Situation bringen kann – und vor allem natürlich die Ukraine“, sagte der Trainer des FC Liverpool dem norwegischen TV-Sender Viaplay Sport nach dem Gewinn des englischen Fußball-Ligapokals am Sonntagabend gegen den FC Chelsea.

Er kenne so viele Ukrainer und Russen, „es geht natürlich nicht um die Leute, sondern um den Krieg eines wirklich bösen Mannes“, sagte Klopp in Richtung von Russlands Präsident Wladimir Putin. „Wir müssen Solidarität zeigen, echte Solidarität.“ Einige seiner früheren Spieler seien wahrscheinlich im Krieg. „Ich weiß es nicht genau, sie sind direkt zurück in ihr Heimatland gefahren“, sagte Klopp. Das alles sei „schwer zu ertragen. Seit das Ganze vor zwei, drei Tagen begonnen hat, sind wir alle nur noch am Handy.“

„Es sieht nicht so aus, als ob wir ihn stoppen können, aber wir können ihm mehr Probleme machen, als er erwartet hätte. Und vielleicht hilft das den Menschen in der Ukraine“, ergänzte Klopp.

Ukrainerin Switolina verweigert Matches gegen Russinnen

Die ukrainische Tennisspielerin Jelina Switolina wird beim Turnier in Monterrey weder gegen eine russische noch gegen eine belarussische Gegnerin antreten. Das kündigte die 27-Jährige am Montag bei Instagram an. Sie forderte im Namen aller ukrainischer Spielerinnen und Spieler die Männer-Organisation ATP, die Frauen-Organisation WTA und den Weltverband ITF auf, der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees zu folgen und russische und belarussische Sportler nur noch als neutrale Athleten antreten zu lassen, ohne nationale Symbole, Farben, Flaggen oder Hymne.

Zugleich betonte sie in ihrem Post, dass sie keinen russischen Sportler für den Angriff auf die Ukraine verantwortlich mache. „Vielmehr möchte ich meine Anerkennung all den Spielern aussprechen, besonders den russischen und belarussischen, die mutig ihre Position gegen den Krieg ausgedrückt haben“, schrieb Switolina. „Ihre Unterstützung ist wesentlich.“

In einem Eurosport-Interview hatte sie am Sonntag gesagt, sie sorge sich um ihre Familie in der Ukraine. Zudem kündigte die Weltranglisten-15. an, ihre kommenden Preisgelder der Armee und für humanitäre Zwecke zu spenden.

„Jedes Mal wenn ich mit meiner Familie und meinen Freunden spreche, ist es schwer, Worte dafür zu finden, was mit der Ukraine passiert“, sagte sie. „Meine Eltern, meine Großeltern, mein Onkel und meine Tante leben dort. Ich versuche, regelmäßig mit ihnen zu sprechen.“ Es sei wichtig, den Kontakt aufrecht zu erhalten, um zu erfahren, was genau passiere und wie sie ihnen helfen könne. „Das Schmerzhafteste ist, dass ich mich komplett nutzlos fühle.“

Tschechischer Eishockeyverband verweigert Spiele gegen Russland

Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine wird vorerst keine tschechische Eishockey-Nationalmannschaft ein Länderspiel gegen Russland oder Belarus austragen. Dies gelte sowohl für die Männer- und Frauen- als auch die Jugendmannschaft, teilte der nationale Verband CSLH am Montag in Prag mit. Russland werde zudem nicht zu den Czech Hockey Games, einem Wettbewerb von Nationalmannschaften, im Frühjahr eingeladen. Die Vereine wurden aufgerufen, sich diesem Boykott bei Spielen gegen russische und belarussische Klubs anzuschließen. Eishockey zählt traditionell zu den beliebtesten Sportarten in Tschechien.

Gastgeber Finnland will Eishockey-WM ohne Russland und Belarus

Gastgeber Finnland will Russland und Belarus wegen des Ukraine-Konflikts von der Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren im Mai ausschließen. Gegenüber dem Präsidenten des Internationalen Eishockey-Verbands IIHF, Luc Tardif, habe man erklärt, „dass es nicht möglich für Russland und Belarus sein wird, an der Weltmeisterschaft der Herren in Tampere und Helsinki im Mai teilzunehmen“, erklärte der Chef des finnischen Eishockey-Verbandes Harri Nummela am Montag laut einer Mitteilung. Der Verband forderte außerdem, Russland und Belarus von allen internationalen Eishockey-Wettkämpfen auszuschließen.

Die finnischen Eishockey-Herren hatten gerade erst im Finale der Olympischen Winterspiele in Peking Gold gegen die russische Mannschaft geholt.

FC Schalke 04 beendet Zusammenarbeit mit russischem Sponsor Gazprom

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 wird als Folge der russischen Invasion in die Ukraine seine Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Gazprom vorzeitig beenden. Dies habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, teilte der Klub am Montag mit. Mehr zum Thema gibt es hier.

Die Fans begrüßten den Schritt der Königsblauen. Die Netzreaktionen.

Belarus zieht Biathletinnen und Biathleten aus dem Weltcup zurück

Die Biathletinnen und Biathleten aus Belarus werden nicht mehr an den restlichen Weltcup-Rennen dieses Winters teilnehmen. Das teilte der nationale Verband mit und reagierte auf die Entscheidung des Weltverbandes IBU, russische und belarussische Athletinnen und Athleten aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine nur noch unter neutraler Flagge starten zu lassen.

Damit scheidet auch die ärgste Konkurrentin der dreimaligen norwegischen Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland im Kampf um den Gesamtweltcup aus. Die Belarussin Dsinara Alimbekawa lag vor den abschließenden drei Weltcup-Stationen nur 62 Punkte hinter der Führenden Röiseland. Der russische Verband hatte seine Teams bereits am Sonntag vorzeitig aus dem Weltcup zurückgezogen.

Auch Schweizer Fußballverband wird nicht mehr gegen Russland spielen

Auch der Schweizer Fußballverband wird vorerst keine Spiele mehr gegen Russland bestreiten. Zugleich unterstütze man die Haltung der Verbände Polens, Schwedens und Tschechiens, „die den Ausschluss des russischen Männer-Nationalteams aus den Playoffs für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar verlangen“, teilte der SFV am Montag mit. Aus Solidarität werde man bis auf Weiteres keine Wettbewerbs- und Freundschaftsländerspiele gegen russische Nationalteams austragen.

„Diese nicht verhandelbare Haltung des SFV“ erstrecke sich „erforderlichenfalls explizit auch auf das erste Spiel der Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in England am 9. Juli gegen Russland“, hieß es weiter.

Vor der Schweiz hatten bereits Polen, Schweden und Tschechien angekündigt, nicht gegen Russland in den Playoffs für die WM in diesem Jahr in Katar anzutreten. Auch Dänemark und Norwegen wollen keine Spiele mehr gegen Russland bestreiten.

Aufgrund der Invasion in die Ukraine darf Russland vorerst keine internationalen Fußball-Wettbewerbe mehr auf eigenem Gebiet austragen. Das entschied der Weltverband FIFA am Sonntag. Heimspiele der Sbornaja sollen demnach nur noch auf neutralem Boden und ohne Zuschauer stattfinden. Zugleich drohte die FIFA mit einem Komplett-Ausschluss des Landes, sollte sich die Situation nicht rasch verbessern.

Fußballverbände in Dänemark und Norwegen kündigen Russland-Boykott an

Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine haben auch die Fußballverbände von Dänemark und Norwegen angekündigt, vorerst nicht mehr gegen Russland antreten zu wollen. „Wir stehen Schulter an Schulter mit den Verbänden, die mitgeteilt haben, dass sie nicht gegen Russland spielen wollen“, sagte der Chef des dänischen Fußballverbandes, Jakob Jensen, der Nachrichtenagentur Ritzau am Montag. Jensen plädierte wie der dänische Sportverband DIF dafür, Russland von allen internationalen Sportveranstaltungen auszuschließen.

Die dänische Frauenfußball-Nationalmannschaft ist in derselben WM-Qualifikationsgruppe wie Russland. Eine Partie gegen Russland hätte im September angestanden. Die dänische U19 hätte schon in wenigen Wochen gegen Russland antreten sollen.

Der Präsident des norwegischen Fußballverbandes, Terje Svendsen, schrieb am Sonntag auf Twitter: „Wir meinen genau wie Schweden, Polen und Tschechien, dass es gerade überhaupt nicht infrage kommt, gegen Russland zu spielen.“

Zuvor hatten Polen, Schweden und Tschechien angekündigt, dass sie in den Playoffs zur WM-Qualifikation nicht gegen Russland antreten werden. Polen war im Playoff-Halbfinale als Gegner von Russland gelost worden und hätte Ende März in Moskau antreten sollen. Der Sieger dieser Partie hätte anschließend wieder Heimrecht gegen den Sieger der Begegnung Schweden-Tschechien gehabt.

Aufgrund der Invasion darf Russland vorerst keine internationalen Fußball-Wettbewerbe mehr auf eigenem Gebiet austragen. Das entschied der Weltverband FIFA am Sonntag. Heimspiele der Sbornaja sollen demnach nur noch auf neutralem Boden und ohne Zuschauer stattfinden. Zugleich drohte die FIFA mit einem Komplett-Ausschluss des Landes, sollte sich die Situation nicht rasch verbessern.

+++ 27. Februar 2022 +++

Putin als Ehrenpräsident des Judo-Weltverbands suspendiert

Der Judo-Weltverband hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Ehrenpräsident und Botschafter der Sportart suspendiert. Das teilte die IJF am Sonntag mit und reagierte damit auf die Invasion Russlands in die Ukraine. Kremlchef Putin ist selbst Träger des Schwarzen Gürtels. Am Sonntagabend erklärte außerdem beim Europäischen Judo-Verband Präsident Sergej Soloweitschik seinen Rücktritt. Der Russe hatte die EJU seit 2007 angeführt, als Interimspräsident wird nun der Deutsche Otto Kneitinger die Führung übernehmen.

Im Judo ist der Einfluss Russlands enorm. Weltverbandspräsident Marius Vizer gilt als Freund von Putin. Zudem werden die beiden wichtigsten Verbände (IJF und EJU) von zahlreichen russischen Unternehmen gestützt. Die EJU etwa präsentierte erst kürzlich drei neue Sponsoren aus Russland.

Zuletzt war der für Mai geplante Grand Slam im russischen Kasan abgesagt worden. Die Sportgemeinschaft müsse vereint und stark bleiben, um einander zu unterstützen, um Frieden und Freundschaft, Harmonie und Einheit zu fördern, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Verbands.

FC Augsburg trägt beim Aufwärmen Ukraine-Shirts

Der FC Augsburg hat vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ein klares Zeichen gegen Russlands Invasion in die Ukraine gesetzt. Die FCA-Profis wärmten sich am Sonntag in Shirts in den Landesfarben der Ukraine auf.

Die Trikots zierte eine Friedenstaube. „Wir leben in der Friedensstadt Augsburg. Wir sind alle geschockt, dass es zum Krieg gekommen ist“, sagte Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter beim Streamingsdienst DAZN. Auch der Weltmeister von 1990 und ehemalige Dortmunder Profi Reuter trug beim Interview das symbolträchtige Shirt.

Englischer Fußballverband lehnt Länderspiele gegen Russland ab

Der englische Fußballverband FA will bis auf weiteres keinerlei Länderspiele mehr gegen Russland austragen. Hintergrund sei die russische Invasion in die Ukraine, teilte der Verband am Sonntagabend mit. „Aus Solidarität mit der Ukraine, und um die von der russischen Führung verübten Gewalttaten vollkommen zu verurteilen, kann die FA bestätigen, dass wir für die absehbare Zukunft in keinerlei Länderspielen gegen Russland antreten werden“, hieß es in der Mitteilung des Verbands. Das schließe jegliche Spiele in jeder Altersgruppe und im Behindertensport mit ein.

Ukrainische Fechter verweigern Duell mit Russland

Ukrainische Degenfechter haben sich beim Weltcup in Kairo am Sonntag geweigert, zum Duell gegen Russland anzutreten. Stattdessen reckten sie Banner empor, unter anderem mit der Aufschrift: „Stop the war! Save Ukraine!" (Stoppt den Krieg! Rettet die Ukraine!).

„Wir können nicht fechten und Hände schütteln mit einem Team, dessen Land gerade unsere Städte besetzt und Bomben auf unsere Häuser wirft und versucht, ganz Europa in einen großen Krieg reinzuziehen", sagte der ukrainische Degenfechter Maxim Harawski dem Deutschlandfunk: „Wir wollen eine Nachricht an die ganze Sportgemeinschaft schicken, die uns unterstützt: Stoppt den Krieg, stoppt Russland von diesem kriminellen Vorgehen und dieser Anti-Humanität. Es ist schrecklich, was da gerade passiert."

Grundsätzlich regte Harawski eine Pause im Weltsport an. „Heute ist es die Ukraine. Morgen könnte schon ganz Europa verwickelt sein. Vielleicht wäre es vernünftiger, die Wettkämpfe jetzt abzusagen. Damit alle Länder einmal darüber nachdenken können, was gerade passiert", sagte er.

Tennis: Switolina will Preisgelder in die ukrainische Heimat schicken

Die ukrainische Weltklasse-Tennisspielerin Elina Switolina hat angekündigt, ihre Preisgelder der kommenden Turniere den Streitkräften und der Bevölkerung in ihrem von Russland attackierten Heimatland zu spenden. „Ich verpflichte mich, das Preisgeld meiner kommenden Turniere weiterzugeben, um die Armee und humanitäre Bedürfnisse zu unterstützen und zu helfen, dich, unser Land, zu verteidigen", postete Switolina bei Twitter in einem „Brief an mein Heimatland".

Die 27-Jährige, derzeit die Nummer 15 der Weltrangliste, schrieb weiter: „Ich bin im Moment weit weg von dir, weit weg von meinen Lieben, weit weg von meinem Volk, aber mein Herz ist ganz mit euch gefüllt. Ich bin am Boden zerstört, meine Augen hören nicht auf zu weinen, mein Herz blutet unaufhörlich. Ich bin die Ukraine, wir sind die Ukraine."

Weltschwimmverband setzt Junioren-WM in Kasan ab

Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine hat der Weltschwimmverband Fina die für Ende August geplanten Junioren-Weltmeisterschaften in Kasan abgesetzt. Laut Fina-Mitteilung vom Sonntag sollen künftig keine weiteren Veranstaltungen in Russland stattfinden, solange die „besorgniserregende Krise“ anhält. Der Weltverband brachte zugleich seine tiefsten Sympathien und die Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zum Ausdruck.

Bericht: Italienischer Donezk-Trainer kurz vor Ausreise aus Ukraine

Nach tagelangem Warten in einem Hotel in Kiew ist der italienische Fußball-Trainer Roberto De Zerbi einem Medienbericht zufolge auf dem Weg aus der Ukraine. Der Coach des Erstligisten Schachtjor Donezk und sein Trainerteam seien am Sonntag in einen Zug Richtung Grenze gestiegen, meldete der TV-Sender Sky Italia. De Zerbi hatte mit der Mannschaft zuletzt in einem Hotel in Kiew festgesessen. Der 42-Jährige berichtete, dass sie nachts vom Bombenlärm geweckt worden seien.

Botschaften und Behörden hatten sich bemüht, die ausländischen Trainer und Spieler außer Landes zu bringen. Eine Gruppe in der Ukraine aktiver brasilianischer Spieler und Betreuer mit Familien waren am Samstag im Zug von Kiew in Richtung Rumänien aufgebrochen.

De Zerbi habe in der ukrainischen Hauptstadt gewartet, bis alle seine Spieler auch Möglichkeiten zur Ausreise hatten, schrieb der Sky-Reporter Gianluca Di Marzio. Der Trainer soll demnach in der Nacht auf Montag oder im Morgengrauen an der Grenze ankommen.

DOSB unterstützt DBV bei Aufnahme von ukrainischen Boxerinnen und Boxern

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) unterstützt den Deutschen Boxsport-Verband (DBV) bei der Aufnahme von 33 ukrainischen Aktiven, Trainern und Betreuern, die nach Beendigung des Strandja-Memorial-Turniers in der bulgarischen Hauptstadt Sofia nicht mehr in ihre Heimat zurückreisen.

In enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium des Innern und dem DOSB hatte der DBV das gesamte Team der Ukraine eingeladen, unmittelbar nach dem Ende des Turniers in Sofia nach Deutschland zu reisen, wo die Sportler von Montag bis zum 23. März am Bundesstützpunkt Heidelberg an einem Trainingslehrgang des DBV teilnehmen. Dem Trainingslager schließt sich ein Sparringslehrgang an, für den das ukrainische Team bereits eingeplant gewesen war.

Torsten Burmester, Vorstandsvorsitzender des DOSB, erklärte: „In dieser Situation können wir als organisierter Sport schnelle, konkrete Hilfe leisten, die bei den Sportlerinnen und Sportlern direkt ankommt. Der DBV hat mit dieser Initiative ein Zeichen für den humanitären Sport gesetzt, für den wir alle einstehen."

Lewandowski trägt Bayern-Kapitänsbinde in Ukraine-Farben

Weltfußballer Robert Lewandowski von Bayern München hat mit seiner Kapitänsbinde im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesetzt. „Wir dürfen nicht akzeptieren, was dort passiert und müssen die Ukraine unterstützen", sagte der Pole, der beim 1:0 (0:0) in Frankfurt mit einer Binde in den ukrainischen Landesfarben aufgelaufen war.

Er habe am Freitag mit einem Mitspieler aus der polnischen Nationalmannschaft gesprochen, der in der Ukraine bei Dynamo Kiew spielt. „Er hat mir erzählt, was in Kiew passiert und was er dort erlebt hat. Das alles ist dramatisch. Ich hoffe, dass die ganze Welt die Ukraine unterstützt", sagte Lewandowski bei Sky: „Wir sind alle gegen Krieg und haben nicht gedacht, dass es so weit kommt. Das nun zu sehen, tut weh."

Polen, Schweden und Tschechien boykottieren Russland-Spiele

Breite Boykott-Front gegen Russland in den WM-Play-offs: Der polnische, der schwedische und der tschechische Fußballverband wollen angesichts des weiteren Vorrückens russischer Truppen in der Ukraine nicht zu WM-Quali-Spielen gegen Russland antreten. Das teilten die Verbände am Wochenende mit.

Nachdem Polen und Schweden schon am Samstag Boykott-Vollzug vermeldet hatten, zog am Sonntag auch der tschechische Verband nach und kündigte an, zu einem möglichen Duell gegen die Russen nicht antreten zu wollen.

Das Spiel der Polen auf dem Weg zur WM 2022 in Katar ist für den 24. März in Moskau angesetzt. "Genug der Worte, es ist Zeit, zu handeln", schrieb der polnische Verbands-Präsident Cezary Kulesza: "Aufgrund der Aggression Russlands in der Ukraine plant Polen nicht, gegen die russische Mannschaft anzutreten. Das ist die einzig richtige Entscheidung."

Der Sieger des Duells zwischen Russland und Polen sollte anschließend auf Tschechien oder Schweden treffen, die sich in der Runde davor gegenüberstehen.

Der Weltverband FIFA bezog bislang nicht Stellung. Man verurteile "den Einsatz von Gewalt durch Russland", mit Blick auf die WM-Qualifikation wolle die FIFA aber "die Situation weiter beobachten".

Roman Abramowitsch gibt Verwaltung des FC Chelsea ab

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch hat die Verwaltung des englischen Champions-League-Siegers FC Chelsea an die Treuhänder der wohltätigen Stiftung des Fußball-Clubs abgegeben. Das geht aus einer Mitteilung des Premier-League-Clubs am Samstagabend hervor. „Während der beinahe 20 Jahre, in denen mir Chelsea FC gehört, habe ich mich immer als Hüter des Clubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, dass wir so erfolgreich sind, wie wir es heute sein können und gleichzeitig eine positive Rolle in unserer Gemeinschaft spielen“, teilte Abramowitsch mit. Mehr dazu hier.

Abgeklebte Ukraine-Fahne: 3000-m-Meister Thorwirth nach Sieg wütend

Eine nicht gestattete Solidaritätsaktion für die Ukraine hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle in Leipzig für Unmut bei 3000-Meter-Meister Maximilian Thorwirth gesorgt. Thorwirth zeigte sich nach seinem Sieg am Samstag wütend darüber, dass ein Athlet eine Ukraine-Fahne auf seinem Arm nach der Kontrolle der Wettkampfkleidung vor dem Start habe abkleben müssen. „Wenn das nicht mehr machbar ist, dann bin ich einfach nur traurig“, sagte Thorwirth, der nach Verbandsangaben mit einem gelb-blauen Armband lief, in der ARD.

Weltturnverband verhängt Sanktionen gegen Russland und Belarus

Nach dem militärischen Einmarsch in die Ukraine hat auch der Weltturnverband seine Besorgnis über die Invasion ausgedrückt und Sanktionen gegen Russland und seinen Unterstützer Belarus verhängt. Bis auf Weiteres dürfen bei allen Veranstaltungen unter der Hoheit des Weltverbandes weder die Flaggen der beiden Länder gezeigt noch die Hymnen gespielt werden. Das beschloss des Exekutivkomitee der Fig am Samstag in Lausanne.

Darüber hinaus sagte der Verband alle in Russland und Belarus geplanten Weltcups und World Challenge Cups ab und wird bis auf Weiteres an die beiden Länder auch keine neuen Veranstaltungen vergeben. Alle Events unter Fig-Hoheit sind aus dem Kalender gestrichen worden, neue Veranstaltungen würden bis auf Weiteres nicht genehmigt. „Unsere Gedanken sind bei den Mitgliedern unserer Turn-Gemeinschaft in der Ukraine. Sport ist Freundschaft und Solidarität. Wir müssen Solidarität mit den Mitgliedern unserer Familie, die verzweifelt sind, und ihnen die Hand für eine sichere Zukunft reichen“, sagte Fig-Präsident Morinari Watanabe.

Zinchenko unter Tränen: Emotionale Szenen vor Man-City-Spiel

Vor dem Anpfiff der Premier-League-Partie zwischen dem abstiegsgefährdeten FC Everton und dem englischen Fußballmeister Manchester City kam es in Liverpool zu emotionalen Szenen. Viele Zuschauer hatten Transparente und Schilder ins Stadion Goodison Park mitgebracht, auf denen sie ihre Solidarität mit der Ukraine erklärten. Die Spieler von Man City trugen beim Warmmachen T-Shirts mit der Ukraine-Flagge und der Aufschrift „Kein Krieg“.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der ukrainische Man-City-Profi Alexander Zinchenko mit den Tränen kämpfte, während über die Stadionlautsprecher das Lied „He Ain't Heavy, He's My Brother“ von der Gruppe The Hollies gespielt wurde. Eine der Zeilen in der Ballade von 1969 lautet: „His welfare is my concern, no burden is he to bear.“ (Sein Wohlergehen ist mir wichtig, er soll keine Last tragen.) Auch Everton-Profi Vitali Mykolenko war sichtlich bewegt.

Zinchenko hatte sich unter der Woche bei Instagram wütend über den Ukraine-Konflikt geäußert. „Mein Land gehört den Ukrainern und niemand wird es sich jemals aneignen können“, schrieb der 25-Jährige, der sein Instagram-Profil mit 1,6 Millionen Followern inzwischen nicht mehr öffentlich zugänglich macht.

Schweden, Dänemark und Norwegen wollen Ausschluss des russischen Sports

Schweden, Dänemark und Norwegen haben am Samstag den kompletten Ausschluss Russlands von weltweiten Sportveranstaltungen gefordert und damit auf den Krieg in der Ukraine reagiert. "Das Wichtigste ist, dass die russische Aggression aufhört", teilte Schwedens Sport-Minister Anders Ygeman mit: "Wenn die EU sich für einen sportlichen Boykott entscheidet, würde auch das helfen."

Aus Dänemark und Norwegen meldeten sich die Nationalen Olympischen Komitees zu Wort. Der Sport müsse sich an den Sanktionen beteiligen, sagte Hans Natorp, Vorsitzender des dänischen Dachverbands: "Russlands Angriff auf das ukrainische Volk ist inakzeptabel, unsere Position ist klar: Russland und auch Belarus müssen in allen Sportarten ausgeschlossen werden." Auch werde man alle dänischen Verbände und Klubs drängen, alle sportlichen Verbindungen nach Russland und Belarus zu kappen.

Auch das norwegische NOC will den Ausschluss des russischen und belarussischen Sports. "Athleten aus den beiden Ländern sollten nicht an internationalen Sportevents teilnehmen", hieß es in der Mitteilung. Russen und Belarussen, die führende Positionen in internationalen Verbänden inne haben, sollen zudem gesperrt werden.

Die Skandinavier gehen damit deutlich weiter als das Internationale Olympische Komitee (IOC). Dieses hatte am Freitag die internationalen Verbände aufgefordert, in Russland oder Belarus geplante Sportveranstaltungen zu verlegen oder abzusagen.

Auch Schweden will WM-Play-offs gegen Russland boykottieren

Nach dem polnischen hat auch der schwedische Fußball-Verband angekündigt, keine WM-Play-offs gegen Russland zu spielen. „Unabhängig davon, wo das Spiel stattfinden würde“, teilte der SvFF am Samstag mit. Der Verband forderte den Fußball-Weltverband FIFA auf, die Ausscheidungsspiele mit russischer Beteiligung Ende März abzusagen. „Aber unabhängig davon, wie sich die FIFA entscheidet, werden wir im März nicht gegen Russland spielen“, sagte Verbandschef Karl-Erik Nilsson.

In den europäischen Play-offs zur WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) werden Ende März drei Tickets vergeben. Schweden würde am 29. März in einem von drei Endspielen auf Russland treffen, wenn die Auswahl zuvor in ihrem Halbfinale Tschechien besiegt. Russland soll zunächst gegen Polen spielen – doch auch der polnische Verband hat bereits angekündigt, nicht antreten zu wollen. Die Ukraine spielt in ihrem Halbfinale am 24. März in Schottland.

Die FIFA hatte am Donnerstag zunächst keine Konsequenzen aus der Invasion Russlands in die Ukraine gezogen.

Russen und Belarussen im Biathlon-Weltcup als neutrale Athleten

Biathletinnen und Biathleten aus Russland und Belarus müssen bei den verbleibenden Weltcups in diesem Winter unter neutraler Flagge antreten. Wie der Weltverband IBU am Samstag mitteilte, wurde das bei einer Vorstandssitzung als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine entschieden.

Demnach dürfen künftig weder die russische noch die belarussische Flagge an den Wettkampforten zur Schau gestellt werden. Die Teamkleidung muss ohne die Nationalfarben neutral bleiben, nationale Symbole sind verboten. Auch die Hymnen werden bis auf Weiteres nicht gespielt, zudem können neutrale Athleten keine Weltcup-Punkte für die Nationenwertung mehr sammeln.

Die Skijäger aus der Ukraine hatten bereits am Freitag mitgeteilt, bei den Weltcups im finnischen Kontiolahti, Otepää in Estland sowie in Norwegens Hauptstadt Oslo bis Mitte März nicht mehr anzutreten. Die IBU teilte mit, die Mannschaft bei einer Rückkehr in Zukunft finanziell, logistisch und technisch unterstützen zu wollen.

Nach derzeitigem Stand können das russische und das belarussische Team nicht in Otepää starten, da sie nach Auskunft der estnischen Regierung nicht in das Land einreisen dürfen. Die IBU nahm das zur Kenntnis, will den Premieren-Weltcup in Otepää aber trotzdem wie vorgesehen durchführen.

Aktuell sollen Russen und Belarussen in der kommenden Woche in Finnland und zwei Wochen später in Oslo dabei sein. Allerdings prüfen auch die Norweger derzeit noch Wege, Russen und Belarussen von den Wettbewerben am Holmenkollen auszuschließen. Sollte das passieren, werden die Wettbewerbe laut IBU durchgeführt.

Tischtennis-Weltverband gegen Wettbewerbe in Russland und Belarus

Wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine fordert der Tischtennis-Weltverband ITTF die Absage oder Verlegung aller im Land der Angreifer und in Belarus geplanten Veranstaltungen. Die Organisation teilte ihre Haltung am Samstag unter Berufung auf einen gleichlautenden Appell des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vom vergangenen Freitag mit.

Der IOC-Position entsprechend rief die ITTF den Europa-Verband ETTU und andere Mitgliedsverbände zudem auf, bei ihren Veranstaltungen keine russischen und belarussischen Flaggen zu zeigen. Auch die Hymnen der beiden Staaten sollen nicht gespielt werden.

Der ITTF-Aufruf betrifft am Karnevalswochenende unmittelbar das Europe-Top-16-Cup-Turnier in Montreux. In der Schweiz gehören zwei Spielerinnen aus Russland zum Teilnehmerfeld. Außerdem sind drei von vier Sponsoren des Elitewettbewerbs, zu dem aus Deutschland Europameister Timo Boll (Düsseldorf), die Titelverteidiger Patrick Franziska (Saarbrücken) und Nina Mittelham (Berlin) sowie die Olympia-Fünfte Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) angetreten sind, Firmen aus Russland.

Das Engagement russischer Firmen im europäischen Tischtennis hat seit der Wahl des russischen Ex-Transportministers Igor Lewitin vor rund eineinhalb Jahren erheblich zugenommen. Der 70-Jährige gehört durch sein ETTU-Amt bei der ITTF auch dem Board of Directors an. In seiner Heimat fungiert der im ukrainischen Odessa geborene Lewitin als ein Berater von Russlands Staatschef Wladimir Putin.

Durch die ITTF-Empfehlung steht auch ein Fragezeichen hinter den diesjährigen Champions-League-Finals der Herren. Aufgrund des nationalen Halbfinal-Duells zwischen Fakel Orenburg, dem Klub des deutschen Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov, und UMMC Jekaterinenburg müsste in der ersten April-Hälfte ein Finalspiel in Russland stattfinden. Den zweiten Finalisten ermitteln Titelverteidiger Borussia Düsseldorf und Vorjahresfinalist 1. FC Saarbrücken.

Ex-DFL-Geschäftsführer Rettig schlägt Demokratie und Friedensabgabe vor

Der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Andreas Rettig, hat angesichts des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine eine "Demokratie- und Friedensabgabe" des Profifußballs in Deutschland vorgeschlagen. Wie er sich das genau vorstellt: mehr dazu hier.

Handball startet Spieltagsinitiative als Zeichen gegen den Krieg

Die Handballklubs der 1. und 2. Bundesliga setzen vor ihren Spielen an diesem Wochenende ein Zeichen gegen Russlands Krieg in der Ukraine. Mit einer bundesweiten Spieltagsinitiative soll der "kriegerische Überfall auf die Ukraine und deren Bürgerinnen und Bürger" nochmals scharf verurteilt werden. Das gab die Handball-Bundesliga am Samstag bekannt.

"Unsere Empörung gilt dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf einen souveränen Staat", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker: "Dagegen muss auch der organisierte Sport seine Stimme immer wieder erheben. Wir dürfen Krieg und Gewalt keinen Raum geben."

Dafür empfiehlt die HBL unter anderem, in jeder Spielstätte ein Statement vorzulesen. Darin wird der "russische Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste" verurteilt und sich von "jeder Form kriegerischer Handlung" distanziert. Außerdem solidarisiere sich der Handball "mit den Menschen, die nicht in Frieden leben können". Bereits am Donnerstag hatten die Bundesliga-Vereine über Social Media und in Pressemitteilungen den russischen Angriff verurteilt.

WM-Play-offs: Polen will nicht gegen Russland spielen

Der polnische Fußball-Verband PZPN will angesichts des weiteren Vorrückens russischer Truppen in der Ukraine nicht zum WM-Play-off gegen Russland antreten. Das teilte Verbandspräsident Cezary Kulesza am Samstag via Twitter mit, die Polen gehen damit einen Schritt weiter als ohnehin bereits angekündigt: Am Donnerstag hatten sie sich zunächst geweigert, auf russischem Boden zu spielen.

Das Spiel auf dem Weg zur WM 2022 in Katar ist für den 24. März in Moskau angesetzt. "Genug der Worte, es ist Zeit, zu handeln", schrieb Kulesza: "Aufgrund der Aggression Russlands in der Ukraine plant Polen nicht, gegen die russische Mannschaft anzutreten. Das ist die einzig richtige Entscheidung."

PZPN arbeite nun mit den Kollegen aus Schweden und Tschechien an einer gemeinsamen Position, da auch diese Verbände betroffen sind: Der Sieger des Duells zwischen Russland und Polen soll anschließend auf Tschechien oder Schweden treffen, die sich in der Runde davor gegenüberstehen. Die Russen hätten auch in einem weiteren Spiel Heimrecht. Wie Polen hatten auch Schweden und Tschechien bereits klargemacht, dass sie nicht in Russland spielen wollen.

Der Weltverband FIFA indes bezog bislang nicht Stellung. Man verurteile "den Einsatz von Gewalt durch Russland", mit Blick auf die WM-Qualifikation wolle die FIFA aber "die Situation weiter beobachten".

Protest in der Bundesliga – Bayern-Stadion in Gelb und Blau

Auch in der Bundesliga gibt es nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Proteste. In Hannover wird ein Song der Hoffnung gespielt, in München leuchten die Farben Gelb und Blau. Einen Überblick über die Aktionen am ersten Bundesliga-Spieltag nach Russlands Angriff auf die Ukraine gibt es hier.

Nagelsmann „schockiert“ und „ängstlich“ nach Russlands Angriff

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat sehr bedrückt auf die Invasion Russlands in die Ukraine reagiert. Zugleich begrüßte der 34-Jährige am Freitag die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union, als Konsequenz das Champions-League-Endspiel aus dem russischen St. Petersburg nach Paris zu verlegen.

„Ich bin schockiert und auch ein Stück weit ängstlich, dass so etwas passiert, auch in einem Land, wo wir vor nicht allzu langer Zeit noch waren, über den Platz gejoggt sind und uns die sehr schöne Stadt angeguckt haben“, sagte Nagelsmann am Freitag. Der FC Bayern hatte Ende November in der Champions-League-Gruppenphase in der Hauptstadt der Ukraine gegen Dynamo Kiew gespielt. „Jetzt sieht man fürchterliche Bilder aus der Ukraine, was mich bestürzt zurücklässt. Natürlich verurteile ich Krieg“, sagte Nagelsmann.

Die UEFA-Sanktion, dass Endspiel der Königsklasse am 28. Mai nach Paris ins Stade de France zu verlegen, begrüßte Nagelsmann. „Ich finde gut, dass die UEFA sehr schnell entschieden hat und in meinen Augen auch richtig entschieden hat. Das ist ein gutes Zeichen.“

Der kriegerische Konflikt in Osteuropa beunruhigt auch ihn. „Man kommt schon viel ins Nachdenken, welche Konsequenzen es haben wird, in allererster Linie für die Menschen in der Ukraine. Es ist mehr als dramatisch und mehr als erschreckend“, sagte Nagelsmann. Er habe dazu einen „sehr guten Spruch“ gelesen, der laute: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg.“ Das sollte schnellstmöglich wieder das Motto sein, sagte Nagelmann, „weil so darf es nicht weitergehen“.

„Kein Krieg bitte“: Russischer Tennisstar schreibt Botschaft auf TV-Kamera

Immer mehr Profisportler solidarisieren sich mit der Ukraine, die derzeit von Russland angegriffen wird. Der russische Tennisstar Andrej Rublow entscheidet sich für eine besondere Art des Protests. Auch sein Landsmann Daniil Medwedew, die Nummer eins der Tenniswelt, äußert sich. Zum Video.

Real-Coach Ancelotti verurteilt Krieg in der Ukraine: „Ein Horror“

Trainer Carlo Ancelotti vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. „Krieg ist ein Horror. Punkt“, sagte der frühere Bayern-Coach am Freitag vor dem Spiel des spanischen Liga-Tabellenführers am Samstag bei Rayo Vallecano (18.30 Uhr). „Mein Großvater hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, mein Vater im Zweiten. Sie haben mir viel erzählt, es ist wirklich ein Horror.“ Er ist überzeugt: „Unser Leben wird sich (durch den Krieg) verändern.“

Formel 1 setzt Zeichen: Kein Rennen in Russland 2022

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Formel 1 den für den 25. September geplanten Grand Prix in Sotschi aus dem Rennkalender gestrichen. „Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung“, teilte die Rennserie mit: „Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Großen Preis von Russland durchzuführen.“

Seit 2014 fährt die Formel 1 in Sotschi, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich stets sehr für den Großen Preis auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste eingesetzt. Ab dem nächsten Jahr soll die Königsklasse gemäß Vertrag vor den Toren der Millionenmetropole St. Petersburg fahren.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hatte am Donnerstag bereits erklärt, angesichts der russischen Invasion im Falle eines stattfindenden Rennens nicht in Sotschi an den Start zu gehen.

Russische Handball-Teams müssen auf neutralem Boden spielen

Russische Handball-Teams müssen ihre Heimspiele in EHF-Wettbewerben vorerst auf neutralem Boden austragen. Das entschied das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes am Freitag. Die Regelung gilt für alle Klub- und Nationalmannschaften.

Nach der russischen Invasion in der Ukraine traf die EHF "angesichts des eskalierenden Konflikts" ihre Entscheidung. Außerdem werden die für den 3. und 6. März geplanten Qualifikationsspiele für die Frauen-EM 2022 zwischen Polen und Russland verschoben, "um die Sicherheit der teilnehmenden Mannschaften, Spieler und Offiziellen zu gewährleisten".

Auch die für den 4. und 5. März geplanten Frauen-Qualispiele zwischen Tschechien und der Ukraine finden nicht wie geplant statt. In der Qualifikation für die Männer-WM 2023 werden beide Play-off-Duelle zwischen Finnland und der Ukraine als "Double-Header" bei den Nordeuropäern ausgetragen (16. und 20. März).

Ex-Box-Weltmeister Klitschko würde zur Waffe greifen

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Witali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, würde im Kampf gegen die russischen Invasoren auch selbst zur Waffe greifen. „Ich habe keine andere Wahl. Ich muss das tun“, sagte Klitschko in der Fernsehsendung Good Morning Britain: „Ich würde kämpfen.“

Klitschko bedrückt die schlimme Lage in seinem Heimatland. „Es tut weh. Es tut wirklich weh“, sagte der ehemalige Box-Champion. Die Lage sei mehr als ernst. „Wir stehen einer der größten und stärksten Armeen der Welt gegenüber, aber wir müssen unsere Familien verteidigen, unser Land, unsere Städte.“

Der 50-Jährige ist dennoch davon überzeugt, Kiew halten zu können. „Ich glaube an die Ukraine, ich glaube an mein Land, ich glaube an meine Leute“, sagte der ältere der beiden Klitschko-Brüder. Es sei bereits „ein blutiger Krieg. Es sind schon Ukrainer gestorben. Wir wissen nicht wieviele.“

Klitschko forderte „harte Sanktionen gegen Russland. Für all das müssen die Russen bezahlen. Sie haben die internationalen Regeln zerstört. Die Ukraine war immer ein friedliches Land. Aber jetzt müssen wir zu den Waffen greifen und kämpfen.“ Dabei sei „wie im Sport“ der "Zusammenhalt der Schlüssel".

Mit seinem Bruder Wladimir (45) veröffentlichte Klitschko bei Instagram einen Video-Appell. „Dieser sinnlose Krieg wird keine Sieger hervorbringen, aber Verlierer“, sagte Wladimir Klitschko und forderte zum Handeln auf: „Lasst es nicht in der Ukraine passieren, nicht in Europa oder vielleicht der Welt. Zusammen sind wir stark. Unterstützt die Ukraine.“

Ukrainische Biathleten beenden Weltcup-Saison vorzeitig

Das Biathlon-Team der Ukraine um die Olympiasiegerinnen Julia Dschima und Walentyna Semerenko tritt nach dem militärischen Angriff Russlands auf ihr Heimatland in diesem Winter nicht mehr im Weltcup an. Das kündigte Lily Budsuljak, die Präsidentin des ukrainischen Biathlon-Verbandes, bei Facebook an. Der Weltverband IBU bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, ebenfalls von diesen Plänen in Kenntnis gesetzt worden zu sein. „Aufgrund der Umsetzung des Kriegsrechts auf dem Gebiet der Ukraine“ werden die Mitglieder der Nationalmannschaft weder an Trainings noch an Wettkämpfen teilnehmen können, schrieb Budsuljak.

Nach den Olympischen Winterspielen in Peking stehen für die Biathletinnen und Biathleten eigentlich noch drei Weltcup-Wochen auf dem Programm. In der kommenden Woche geht es zunächst ins finnische Kontiolahti, anschließend erstmals nach Otepää in Estland und zum Abschluss an den Holmenkollen in Norwegens Hauptstadt Oslo.

Als 32. ist Julia Dschima im Gesamtweltcup die beste Ukrainerin. Die 31-Jährige aus Kiew hatte 2014 mit der Frauen-Staffel Olympia-Gold in Sotschi gewonnen. Dmytro Pidrutschnji ist in diesem Winter als 34. der Gesamtwertung der stärkste Mann. Vor drei Jahren hatte der 30-Jährige etwas überraschend den WM-Titel in der Verfolgung geholt.

Man United beendet Partnerschaft mit russischer Airline Aeroflot

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von der staatlichen russischen Airline Aeroflot als Sponsoring-Partner getrennt. „Angesichts der Ereignisse in der Ukraine haben wir Aeroflot die Sponsorenrechte entzogen“, teilte der Club von Trainer Ralf Rangnick am Freitag mit. Man teile die Sorgen von Fans in aller Welt und fühle mit den Betroffenen.

Als Teil eines weitreichenden Sanktionspaket gegen Moskau hatte die britische Regierung am Donnerstag der Fluggesellschaft Aeroflot verboten, in Großbritannien zu landen. Russland sperrte daraufhin seinen Luftraum für britische Flugzeuge.

Vor wenigen Tagen hatte sich Manchester United bereits ein Stück weit von seinem bisherigen Partner Aeroflot distanziert und hatte kurzfristig einen Flug mit der Airline zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Madrid abgesagt. Superstar Cristiano Ronaldo, Coach Rangnick und Co. flogen stattdessen mit einem Charterflieger. Vorher flog der Verein üblicherweise mit der russischen Airline zu den Spielen im europäischen Wettbewerb.

(RP/dpa/SID)