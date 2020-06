Vergabe des Europa-League-Finalturniers nach NRW : So reagiert die Düsseldorfer Sportspitze

Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Nun steht fest: Das Finalturnier der Europa League findet in NRW statt. Auch in Düsseldorf wird gespielt. Die Stadtspitze, Fortuna und die Arena-Betreibergesellschaft freut sich. Wir haben die Reaktionen zusammengetragen.

Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post.

Seit Mittwochnachmittag ist klar: Düsseldorf ist mit der Arena in Stockum eine der vier Spielstätten für das Finalturnier der Uefa Europa League, das vom 10. bis 21. August 2020 ausgetragen wird. Die anderen Austragungsorte sind Duisburg, Gelsenkirchen und Köln. Hier sind die Reaktionen der Düsseldorfer Sportspitze:

Thomas Geisel (SPD), Oberbürgermeister der Landeshauptstadt: „Dass Spiele der Euro League-Finalrunde in unserer Arena stattfinden, ist für die Sportstadt Düsseldorf eine gute Nachricht. So können wir schon vier Jahre vor der Fußball-Europameisterschaft 2024 internationale Fußballluft schnuppern. Schade nur, dass diese Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen."

Michael Brill, Geschäftsführer der städtischen Arena-Betreibergesellschaft D.Live: „Ein weiterer Volltreffer für Düsseldorf – Finalspiele der Uefa Europa League in der Merkur Spiel-Arena. Das ist das Ergebnis unserer einzigartigen Vernetzung mit der Uefa, dem DFB und der Landeshauptstadt Düsseldorf. Innerhalb kurzer Zeit konnte das D.Live-Team ein Konzept für die Austragung der Partien erarbeiten, das überzeugt hat. Insbesondere in einer Zeit, in der Großveranstaltungen nicht stattfinden, ist ein solches Leuchtturmprojekt umso wichtiger für den Standort Düsseldorf.“

Thomas Röttgermann, Vorstandsvorsitzender von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf: „Für die Sportstadt Düsseldorf ist dieses Turnier ein tolles Aushängeschild. Die Arena und die Stadt bieten perfekte Möglichkeiten, solche Spiele auszutragen. Es ist nur sehr schade, dass die Fußballfans unserer Stadt auch bei solchen Top-Spielen nicht ins Stadion gehen können.“

Die Viertelfinal- und Halbfinalbegegnungen sowie das Endspiel werden als einfaches K.-o.-Turnier der letzten acht Mannschaften (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen. Die Terminierung der Begegnungen ist wie folgt: Viertelfinale am 10./11. August, Halbfinale am 16./17. August und das Endspiel am 21. August. Alle Partien werden um 21:00 Uhr MEZ angestoßen.