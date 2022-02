Dopingmittel bei Einskunstläuferin : Trimetadizin – das seltsame Medikament der Kamila Walijewa

Kamila Walijewa nach ihrem Auftritt in Peking. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat bereits im Dezember ein illegales Dopingmittel eingenommen. Konnte es ihr womöglich gefährlich werden?

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat mehrere Substanzen eingenommen, die mit einer Leistungssteigerung in Verbindung gebracht werden. Bei Olympia in Peking gewann sie schon Gold im Team und ist Favoritin beim Einzelwettbewerb am Donnerstag. Die Nutzung von Hypoxen und L-Carnitin hat sie auf dem Anmeldeformular vor einer Dopingkontrolle im Dezember 2021 angegeben, Trimetazidin aber nicht. Von dem Mittel ist bekannt, dass es ähnliche Effekte bei Sportlern hat.