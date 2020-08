Thomas Berthold bei Demo in Stuttgart : Fußball-Weltmeister hält Corona-Maßnahmen für „völlig überzogen“

Thomas Berthold bei Demo in Stuttgart

Thomas Berthold bei der Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Stuttgart. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Stuttgart Bei der Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Stuttgart hält Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Berthold eine Rede. Der frühere Weltmeister möchte, dass dieser Auftritt nicht sein letzter in diesem Kontext war.

Der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Berthold hat einen Auftritt als Redner bei einer Demonstration in Stuttgart mit seiner kritischen Haltung zu den Corona-Schutzmaßnahmen begründet. Die Maßnahmen seien „völlig überzogen“, sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Es war eine Herzensangelegenheit für mich, diese Plattform zu nutzen und Dinge zu sagen, die mir seit längerem durch den Kopf gehen. Ich wollte dort den Menschen Dinge mitteilen, die ich wahrnehme und auf dem Herzen habe.“ Er wolle „selbstbestimmt und ohne Angst“ leben.

In seiner Rede bei der Veranstaltung „Querdenken 711“ erklärte Berthold unter anderem, dass sein Vertrauen in die politische Führung bei „unter Null“ angekommen sei. Die Teilnehmer der Kundgebung forderten ein Ende der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, mit denen die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus reduziert werden soll. Die Veranstalter sprachen von 5000 Teilnehmern, die Polizei zählte mehrere Hundert. Die „Querdenken“-Proteste stehen unter anderem wegen der Teilnahme von Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten in der Kritik.