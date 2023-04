Achtelfinale erreicht Zwischen Schulaufgabe und Tennis-Match - Maria als Mutter erfolgreich

Maria kann ein Vorbild sein. Erst vor kurzem feierte sie ihren dritten WTA-Titel im kolumbianischen Bogotá. Am Wochenende glückte ihr mit der deutschen Tennis-Auswahl im Billie Jean King Cup die Qualifikation für die Endrunde. Sogleich folgte für sie der erste Auftritt bei ihrem Heimturnier in Stuttgart seit 2012, wo ihr bis Dienstag noch kein Hauptrundensieg gelungen war. Gegen Außenseiterin In-Albon saß ihr Mann und Trainer Charles Edouard Maria wie gewohnt in der Box und gab ihr Tipps. Am Donnerstag trifft Maria nun auf die Französin Caroline Garcia.