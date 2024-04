Zverevs Nachtschicht, Struffs Showdown Madrid bleibt gutes Pflaster für die deutschen Tennisprofis

Zverev hingegen geht als Favorit ins Duell mit Cerundolo, er will sich weiter Schwung für seine Titel-Mission bei den French Open in Paris (20. Mai bis 9. Juni) holen. Zumindest die Stimmung in seinem Team ist jetzt schon gut. Zverev postete noch in der Nacht ein Video, in dem sein Physiotherapeut Bastian Arnold beim Balancieren von einer Rolle stürzt und auf sein Steißbein knallt; versehen mit dem bissigen Kommentar: „Ja, ja, ich habe gewonnen. Aber lasst uns alle das wirkliche Highlight des Tages anschauen.“ Ein kleiner Spaß vor dem wohlverdienten Schlaf nach einem langen Tennistag.