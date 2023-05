Zverev unter Druck „Irgendwann muss er den Schalter umlegen“

Zverev sucht weiter nach der Form, die ihn vergangenes Jahr auf Rang zwei der Weltrangliste trug. Während der in Rom nicht spielende Struff in der vergangenen Woche mit dem Finaleinzug in Madrid für ein echtes Glanzlicht sorgte und im Titelmatch Carlos Alcaraz vor große Probleme stellte, hatte Zverev vom spanischen Topstar zuvor in einer Achtelfinal-Abreibung nur allzu deutlich die aktuellen Grenzen aufgezeigt bekommen.