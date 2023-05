Gegner gibt auf Zverev im Tennis-Halbfinale von Genf

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat kurz vor den French Open im Schnelldurchgang das Halbfinale beim ATP-Turnier in Genf erreicht. Der 26-Jährige profitierte am Donnerstagabend in seinem Viertelfinal-Duell mit Wu Yibing beim Stand von 4:1 im ersten Satz nach 21 Minuten von der Aufgabe seines chinesischen Gegners. Zverev zeigte bis zu diesem Zeitpunkt einen dominanten Auftritt und nahm dem Weltranglisten-59. zweimal dessen Aufschlag ab.