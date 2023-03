Niederlage gegen Medwedew Zverev-Aus nach hartem Kampf in Indian Wells

Zverev verlor am Dienstag im ersten Durchgang unmittelbar nach einem frühen Break selbst seinen Aufschlag, erst seinen fünften Satzball nutzte er. Der extrem defensiv spielende Medwedew, nun 17 Matches in Serie ungeschlagen, schimpfte in der Pause und spuckte auf den Court - es sei „eine Schande“, dass dieser langsame, weiche Untergrund in Kalifornien als Hartplatz durchgehe. Zudem kämpfte der Russe, in diesem Jahr Sieger dreier Turniere, mit ungewohnt vielen Doppelfehlern.