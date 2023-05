„Ziemlich dumme Kommentare“ Tennis-Profi Zverev wehrt sich gegen Kritik

Alexander Zverev hat sich mit deutlichen Worten gegen Kritik früherer Profis gewehrt. „Die Experten da draußen geben teilweise auch ziemlich dumme Kommentare ab. Es gab Kommentare, dass ich mich nicht weiterentwickelt habe im letzten Jahr. Ja, no shit (kein Scheiß), ich habe sieben Monate einen Stiefel getragen“, sagte der 26 Jahre alte Olympiasieger bei den French Open in Anspielung an seine langwierige Knöchelverletzung.